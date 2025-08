Właśnie zakończyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To symboliczny moment, który oficjalnie rozpoczyna jego kadencję na najwyższym urzędzie w państwie.

Król Karol III opublikował na "X" oficjalny wpis skierowany do Karola Nawrockiego, w którym pogratulował nowemu Prezydent RP.

Moja żona i ja chcielibyśmy przekazać Panu nasze najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zjednoczone Królestwo i Polska łączy głębokie i trwałe partnerstwo, zakorzenione we wspólnych wartościach i wzajemnych interesach. W najciemniejszych dniach II wojny światowej Polska stała ramię w ramię z Aliantami – dzięki odwadze pilotów, którzy bronili brytyjskiego nieba, poprzez generała Sosabowskiego i jego Brygadę Spadochronową w operacji Market Garden, a także dzięki genialnym polskim matematykom, którzy położyli podwaliny pod złamanie kodu Enigmy.

Król Karol III dodał, jak ważne dla świata jest globalne bezpieczeństwo i podkreślił, że w Polska jest bardzo ważna jeśli chodzi o decyzje. Na koniec król zaznaczył, że z niecierpliwością oczekuje współpracy między swoim krajem a RP.

W czasie Pana prezydentury świat nadal będzie stawał przed ogromnymi wyzwaniami. Nie ma ważniejszego momentu niż obecny, by wzmocnić globalne bezpieczeństwo, przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez zdecydowane działania, wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne oraz zabiegać o wolność i prawa dla wszystkich. Polska będzie miała w tym ważną rolę do odegrania.Z niecierpliwością oczekuję dalszej ścisłej współpracy naszych krajów w tych oraz innych obszarach w trakcie Pana kadencji. Życzę Panu wszelkich sukcesów w kierowaniu państwem w tym kluczowym okresie.Mam nadzieję, że Pańska prezydentura przyniesie dalsze pogłębienie relacji między naszymi krajami, które już teraz są bardzo bliskie, oraz że wspólnie będziemy dążyć do bardziej dostatniej i bezpiecznej przyszłości dla naszych narodów.

- podsumował Król Karol III.