Wasze brwi wymagają codziennego makijażu, ponieważ masz za mało włosków albo nie podoba ci się ich kształt? Poznajcie Lovely Brows Creator! Ta wodoodporna kredka do stylizacji brwi sprawdzi się, jeśli chcesz nadać odpowiedni kolor i kształt brwi. Innowacyjna płaska końcówka sztyftu sprawi, że idealnie wymodelujesz ich kształt. Kredka jest trwała dzięki wodoodpornej formule, dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Lovely Brows Creator w regularnej cenie kosztuje 10,99 zł w Rossmannie. Teraz możecie kupić ją za połowę ceny - na promocji - 55 procent w Rossmannie na kosmetyki do makijażu kosztuje 4,94 zł!

Kredka Wibo cieszy się niezwykle dużą popularnością na forum Wizażu. Ma ocenę 4,4 na 5 gwiazdek:

Bardzo lubię tę kredkę, ma idealny dla mnie odcień i starcza na bardzo długo, jeśli kupi się ją na promocji w Rossmanie -50% to cena co do jakości wydaje się śmieszna. Najlepsza kredka drogeryjna!

Używam tej kredki od dłuższego czasu, to moje kolejne opakowanie. Jest to najlepszy produkt jaki miałam, używałam zarówno pomady do brwi jak i cieni, pomady były za ciężkie natomiast cienie się rozmazywały. Ta kredka jest super, pozwala precyzyjnie nadać kształt brwiom, nic się nie rozmazuje nawet po całym dniu noszenia. Jestem blondynką, używam koloru numer 3, jest to ładny, a co najważniejsze Chłodny! odcień. Nie zmienię jej na inną, no i ta cena...

Kupiona zupełnie przypadkiem. Opakowanie wygląda tanio, sam produkt jest przecież tani, ale to zupełnie nie świadczy o jego jakości. Jest świetny! Kredka ma idealną twardość, chłodny odcień (zero brzydkiej rudości), a jej kształt sprawia, że jest niezwykle przyjemna w stosowaniu. Jest wykręcana, nie wymaga temperowania. Jedyna wada to brak grzebyka, ale można wybaczyć :P