Ewa Chodakowska pokazała suknię, w której wystąpi na sobotnim 81. Balu Mistrzów Sportu! Trenerka rzadko bywa na takich imprezach, lecz tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Jesteście ciekawi, jaką kreację wybrała? Na nas zrobiła ogromne wrażenie!

Suknia Ewy Chodakowskiej na Bal Mistrzów Sportu

Trenerka zamieściła na swoim Facebooku zdjęcie sukni, która zapiera dech w piersiach! To wyjątkowy projekt Agnieszki Maciejak w odcieniach cieniowanego fioletu, pudrowego różu i starego złota. Powłóczysta suknia sięga do ziemi, ale za to pięknie eksponuje dekolt i zgrabne ramiona Ewy. Idealnie komponuje się również z nowym odcieniem włosów trenerki. My jesteśmy zachwyceni! Chodakowska chyba też jest zadowolona z efektu, ponieważ pod zdjęciem napisała:

Przepraszam, że dzisiaj jest mnie tutaj trochę mniej... Paradoksalnie, kiedy mam wolne, spędzam z Wami dużo więcej czasu... Kiedy wracam do Warszawy, obowiązki wiążą mi ręce... a nosem nie da się pisać... Już próbowałam nie raz. Do obowiązków wracam w poniedziałek, tymczasem spędzam chwile w bajce swojej przyjaciółki. Bardzo rzadko, a dokładniej raz na pół roku pozwalam sobie na wyjątkowy zawrót głowy, przyjmując zaproszenie na czerwony dywan jutro szykuje mi się takie wyjątkowe wyjście, a ja jak zwykle przygotowania zostawiam na ostatnią chwilę. Obiecuję, ze jeszcze dziś wrzucę wyzwanie weekendowe i przypomnę sie o potreningowe raporty. A może i w tym poście odnajdziesz motywację. Ciało FIT w kobiecym wydaniu...

Fanom Ewy bardzo spodobała się ich idolka w wydaniu wieczorowym. Pod zdjęciem pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy:

Wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wiem, że jest kolejny dzień bez cukru, ale muszę Tobie trochę polukrować: nie tylko suknia piękna, ale Ty wyglądasz w niej bajecznie. OMG. ...nieziemsko!!! Ciebie kocham Ewa ale w sukience to się zakochałam na maxa!!! Najpiękniejsza ever!!! Wiesz co, chyba pierwszy raz widzę cię w tak pięknym subtelnym wydaniu. Czasem częściej ten czerwony dywan! No aż mnie zatkało, a rzadko zdarza mi się to w wersji kobiecej

Jak Wam się podoba kreacja Ewy?

Ewa Chodakowska pokazała kreację na Bal Mistrzów Sportu

Zwykle widujemy trenerkę w sportowych stylizacjach