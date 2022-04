Kourtney Kardashian wzięła sekretny ślub z Travisem Barkerem! Jednak jest jedno ale... 

Ewa Farna wzięła ślub w tajemnicy przed mediami? Czeskie media nie mają wątpliwości. Jeden z serwisów blesk.cz podaje, że gwiazda poślubiła w Las Vegas swojego długoletniego partnera, Martina Chobota, gitarzystę. Dowodem na to jest to, że artystka zmieniła nazwę na swoim prywatnym koncie na Facebooku na Emma Chobot. Ewa Farna wzięła ślub? Ewa Farna jakiś czas temu pochwaliła się zdjęciami z podróży w USA. To tam para miała się zaręczyć, a następnie wziąć ślub. Dokładnie - w Las Vegas. Podobno w daleką podróż Ewa zabrała nie tylko chłopaka, ale i rodziców, którzy mieli być świadkami na jej ślubie. Na razie wokalistka nie komentuje tych doniesień. Ewa Farna i Martin Chobot spotykają się od 2013 roku. Martin ma 27 lat, jest gitarzystą w zespole Farnej. Ukończył konserwatorium Jaroslawa Jezka oraz Wyższą Szkołę Ekonomii w Pradze. Poznał Ewę przy pracy nad jej płytą "(W)inna". Para bardzo chroni swoją prywatność. Ale mamy nadzieję, że jeśli czeski portal nie myli się, to Ewa Farna i Martin pokażą nam zdjęcia ze swojego ślubu. Ewie i Martinowi już teraz serdecznie gratulujemy! Zobacz także: Ewa Farna poleciała do USA. To właśnie tam chłopak gwiazdy planuje się oświadczyć! "Jest pewien, że Ewa to ta jedyna" Ewa Farna i Martin Chobot wzięli ślub? Ewa Farna zmieniła nazwisko na Facebooku na Chobot! - donoszą czeskie media. Ewa Farna pojechała na wakacje do USA. Farna niedawno świętowała trzecią rocznicę związku.