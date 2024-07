Kourtney Kardashian nie jest tak popularna, jak jej siostra Kim, ale jej ciąża nie mogła przejść bez echa!

Celebrytka może pochwalić się równie burzliwym życiem osobistym jak Kim.

Od kilku lat jest w stałym związku ze Scottem Disickiem, z którym ma dwójkę dzieci, 5-letniego Masona i 2,5-letnią Penelope.

Związek tych dwojga nie należy do wzorcowych - Disick miewa napady agresji, a matka Kim, Kris Jenner, porównała go do słynnego mordercy, O.J. Simpsona.

Trzecie dziecko Kourtney!

Trzecia ciąża 36-letniej celebrytki nie była tak nagłaśniania tak, jak poprzednie. Mała North West skupia na sobie większą uwagę świata mediów.

Drugi syn pary przyszedł na świat w dniu 5. urodzin małego Masona, sprawiając rodzinie Kardashian dużo radości.

