Koszmarny wypadek skoczka w Planicy! Po 99 metrach lotu z pełnym impetem uderzył w zeskok WIDEO

Koszmarny upadek zawodnika podczas serii próbnej przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w Planicy! Podczas skoku Norweg Daniel Andre Tande stracił panowanie nad lotem. Po 99 metrach lotu z impetem runął na zeskok. Dramatycznie wyglądające sceny mogłoby zakończyć się tragicznie, gdyby nie zachowanie samego skoczka!

Upadek Daniela Andre Tande WIDEO

Seria próbna zawodów na mamuciej skoczni w Planicy dobiegała końca. Norweski skoczek startował jako 10 od końca. Niestety, kłopoty zaczęły się tuż po wyjściu z progu. Pęd powietrza poderwał Norwegowi lewą nartę. Jak relacjonują media, widząc, co się dzieje, doświadczony skoczek napiął ciało i przycisnął do siebie ręce, by chronić ograny wewnętrzne. To zminimalizowało skutki wypadku.

Sam moment upadku Norwega wyglądał fatalnie, skoczek runął z ogromną prędkością na 99 metrze skoczni, po czym bezwładnie zjechał w dół. Widać to dokładnie na wideo i zdjęciach zrobionych podczas zawodów.

Tak wyglądał moment wypadku:

FATALNIE TO WYGLĄDAŁO ŻEBY TANDE CAŁO Z TEGO WYSZEDŁ 🙏🙏 #skijumpingfamily pic.twitter.com/taHxHyqOTo — zorza✨ (@biebssmood) March 25, 2021

Według relacji mediów, na dole nieprzytomnym Norwegiem natychmiast zajęły się służby medyczne. Długo udzielano mu pomocy, potem przyleciał helikopter ratowniczy, który zabrał go do szpitala.

East News

Na szczęście informacje ze szpitala są dobre. Po kilkudziesięciu minutach od wypadku poinformowano o stanie zdrowia mistrza świata w lotach z 2018 roku.

Stan Daniela Ander Tandego jest stabilny - mówi cytowany przez Sport.pl dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile.

Agencje pokazały zdjęcia z wypadku. Tande bezwładnie zsuwał się po zeskoku: