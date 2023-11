Chcesz wygrać zestaw kosmetyków Cannabis Therapy MD?

Weź udział w naszym konkursie! Odpowiedz na nasze pytanie konkursowe i wygrał 1 z 3 zestawów.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na dole strony.

Takiej kuracji dermokosmetycznej jeszcze nie było! Zainspirowana medycznymi odkryciami, naturalna w 100% bezpieczna bioterapia naprawcza Cannabis Therapy MD opiera się na wyjątkowych składnikach aktywnych: Cebidiolu™, oleju konopnym i makowym. Jest idealna do pielęgnacji cery nawet ekstremalnie wrażliwej i z zaburzoną barierą ochronną. To idealny sposób na odnowę skóry aż na 3 poziomach.

Reklama

Zacznijmy od kilku faktów. Konopie (Cannabis) od starożytności były wykorzystywane w medycynie. Współcześnie dzięki szeroko zakrojonym badaniom naukowym, przeżywają swój renesans. A wszystko za sprawą zawartych w nich fitokannabinoidów, a ściśle mówiąc jednego z nich: kannabidiolu (CBD) – substancji, która ma niezwykłe właściwości naprawcze dla naszej skóry, jakich inne rośliny nie posiadają.

Co to jest CBD?

CBD, czyli kannabidiol jest najważniejszym z niepsychoaktywnych (niemającym wpływu na psychikę i zachowanie) fitokannabinoidów i ma liczne właściwości zdrowotne. Jest substancją legalną i pozyskiwaną z konopi przemysłowych (Cannabis sativa). CBD naśladuje działanie naturalnych endokannabinoidów –substancji produkowanych w organizmie ludzkim. Są one dla nas niezwykle ważne ponieważ odpowiadają m.in. za utrzymanie równowagi całego organizmu – w tym funkcji skóry.

CBD składnikiem kosmetyków przyszłości

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania CBD i jego wpływu na skórę, konieczna jest „podróż” do lat 90. XX wieku. To wówczas naukowcy odkryli, że organizm człowieka produkuje związki – endokannabinoidy, które odpowiadają w znaczącym stopniu za utrzymanie równowagi całego organizmu. Okazało się jednak że, mamy ich za mało, aby cały układ kannabinoidowy funkcjonował prawidłowo.

Dermatologiczny przełom zapewniły dopiero badania przeprowadzone w 2007 roku przez naukowców na Uniwersytecie w Bonn. Potwierdziły, że substancje zawarte w kwiatach konopi łagodzą objawy zapalne towarzyszące alergiom skóry. Takie wnioski zintensyfikowały poszukiwania alternatywnych sposobów leczenia dermatoz.

Mat. prasowe

Cannabis Therapy MD

Najnowsza linia Arkana Cannabis Therapy MD opiera się na innowacyjnym połączeniu CBD – kannabidiolu, oleju konopnego oraz makowego. Tym, co wyróżnia terapię jest zastosowanie Cebidiolu™, który dzięki wielowarstwowym sferom jest stabilny i uwalnia się na skórze stopniowo przez cały dzień, a nie tylko w momencie jego aplikacji. Dzięki temu efekt jest długotrwały i dogłębny.

CBD jest substancją w 100% bezpieczną i legalną, produkty nie zawierają THC (frakcji o działaniu uzależniającym). CBD zawarte w Cebidiolu™ działa przeciwbólowo, łagodzi podrażnienia i zmniejsza stres komórkowy.

Natomiast połączenie oleju konopnego z makowym wzmacnia działanie tego pierwszego i jest naturalnym emolientem bogatym w NNKT i witaminy. Ponadto olej makowy nawilża, działa przeciwzapalnie i kojąco.

To jednak nie wszystko, oba oleje należą do tak zwanych „suchych”, dzięki czemu łatwo się wchłaniają i nie pozostawiają tłustej, śliskiej warstwy na skórze.

Dowiedz się więcej na stronie Arkana

Autorska strategia naprawy skóry na 3 poziomach

Terapia naprawcza skóry z linią Cannabis Therapy MD przebiega w 3 etapach:

etap 1 - naturalne BIO oczyszczenie z wykorzystaniem kanabisowej pianki do mycia, która doskonale usuwa makijaż oraz kanabisowego płynu pielęgnacyjnego, który orzeźwia skórę oraz działa kojąco i łagodząco na podrażnienia

etap 2 – likwidacja objawów reakcji zapalnych, aby przynieść skórze natychmiastową ulgę. Na tym poziomie wykorzystano przeciwbólowe i przeciwzapalne właściwości CBD, tworząc kanabisowe serum (aplikowane jest w trakcie zabiegu w gabinecie kosmetycznym). Ponadto, w celu złagodzenia zmian zapalnych stosowana jest jedyna taka na rynku maska w płacie ze śnieżnego grzyba o właściwościach wyciszających i nawilżających

etap 3 – naprawa i wzmocnienie bariery ochronnej z wykorzystaniem kanabisowej maski na noc dla skóry dysfunkcyjnej i masażu endokannabinoidowego ( wykonasz go w gabinecie kosmetycznym)

Skóra dysfunkcyjna i nadreaktywna

CBD Therapy MD dedykowana jest osobom o skórze nadreaktywnej, ekstremalnie wrażliwej i zestresowanej. Codzienna pielęgnacja takiej cery jest prawdziwym wyzwaniem. Niezbędny jest bowiem dobór preparatów, które złagodzą i powstrzymają zmiany chorobowe, będą kompatybilne z zaleconym leczeniem dermatologicznym, a po jego zakończeniu zapobiegną ewentualnym nawrotom choroby. Pamiętajmy również, że skóra z dysfunkcjami i niedoborem NNKT bez odpowiedniego wsparcia szybciej się starzeje.

Mat. prasowe

Niezbędne wsparcie dla skór z łuszczycą i egzemą

Terapia kanabisowa to idealne rozwiązanie także dla osób ze schorzeniami takimi jak egzema czy łuszczyca, które często zaprzestają pielęgnacji zabiegowej ze względu na długotrwałe i uciążliwe leczenie farmakologiczne. Dermokosmetyki Cannbais Therapy MD są bezpieczne, przynoszą ulgę oraz skutecznie wesprą proces leczenia i przywrócą skórze zaburzoną równowagę. Należy pamiętać, że zmiany chorobowe dotyczą nie tylko obszaru twarzy, ale całego ciała, w tym dłoni i stóp. Linię docenią diabetycy, u których dysfunkcja skóry objawia się nadmierną suchością i zaburzonym składem płaszcza hydro-lipidowego.

Dla wegan i wegetarian

Terapia kanabisowa jest terapią opartą na bezpiecznych i całkowicie naturalnych składnikach. Olej konopny i makowy są tłoczone na zimno, dzięki czemu zachowują swoje niezwykłe właściwości biologiczne. Naturalne konserwanty i antyoksydanty zapewniają bezpieczeństwo stosowania. Wyróżnia je też w 100% roślinny i antyalergiczny zapach. Nie zawierają także glutenu. Linię docenia zatem weganie, wegetarianie oraz osoby nietolerujące glutenu.

Mat. prasowe

KOMPLEKSOWA pielęgnacja twarzy i ciała

Cannabis Therapy MD to nie tylko wsparcie i naprawa skóry twarzy, ale całego ciała. Dostępny jest również kanabisowy balsam do ciała, kanabisowy krem do rąk i kanabisowy krem do stóp oraz specjalna kanabisowa maść regnerująca o działaniu silnie naprawczym.

Z pewnością to pierwsza tak kompleksowa, w pełni legalna BIOterapia z konopi, która pozwoli odkryć Ci nowy wymiar profesjonalnej pielęgnacji skóry.

KONKURS

Chcesz wygrać 1 z 3 zestawów profesjonalnych kosmetyków Cannabis Therapy MD z olejem konopnym i makowym? Wystarczy, że powiesz nam dlaczego dermokosmetyki Arkana z linii Cannabis Therapy MD powinny trafić właśnie do Ciebie!

Poznaj BIOterapię naprawczą z konopi lepiej na www.arkana.pl i zainspiruj się!

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 8 października 2017 r.

Do wygrania mamy 3 zestawy:

NAGRODA GŁÓWNA: Cannabis Help Cream (kanabisowy krem do skóry dysfunkcyjnej), CBD Help Elixir (kanabisowy eliksir z Cebidiolem™)

NAGRODA I: Snow Fungus Mask (maska w płacie ze śnieżnego grzyba), Cannabis Body Balm (kanabisowy balsam do ciała), Cannabis Sleeping Mask (kanabisowa maska na noc dla skóry dysfunkcyjnej)

NAGRODA II: Cannabis Clean Foam (kanabisowa pianka do mycia), Cannabis Hand Cream (kanabisowy krem do rąk), Snow Fungus Mask (maska w płacie ze śnieżnego grzyba), Cannabis Solution (kanabisowy płyn pielęgnacyjny), Cannabis Foot Cream (kanabisowy krem do stóp)

Znamy już zwycięzców konkursu marki Arkana. Ze wszystkich odpowiedzi wybraliśmy te najlepsze. Biokosmetyki z oleju konopnego otrzymują:

NAGRODA GŁÓWNA: Magdalena Sz., Piła

NAGRODA I: Joanna P., Szczecin

NAGRODA II: Ewa M., Człuchów

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkich uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach, które już niedługo pojawią się na Party.pl.