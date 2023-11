Szukasz nowych kosmetyków na jesień 2019? Zainspiruj się gorącymi trendami ze świata mody i urody! Przygotowaliśmy dla ciebie zestawienie wyjątkowych produktów, które podbiły nasze serca. Znajdziesz na tej liście zarówno produkty do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała oraz nowe zapachy. Bądź piękna tej jesieni!

1. Zmysłowe rozświetlenie od Maffashion

Maffashion to jedna z najpopularniejszych blogerek w Polsce. Jeśli jesteś fanką jej urody i stylu, koniecznie wypróbuj zestaw kosmetyków stworzony przez Maffashion! A co w nim znajdziesz? Pierwszy produkt to rozświetlacz Shimme & Shine HOLIDAYS EFFECT, dzięki któremu uzyskasz efekt wypoczętej i gładkiej skóry. Zawiera w sobie kilka kolorów, które można łączyć bądź używać oddzielnie. Drugim kosmetykiem jest żel do brwi Brow Definer w odcieniu DARK BROWN. Nadaje kolor oraz dzięki specjalnym mikrowłoknom, idealnie dyscyplinuje brwi. Mała szczoteczka ułatwia wyczesanie włosków i nadanie im dowolnego kształtu. Na deser jest błyszczyk Plump & Gloss w kolorze PINK PLUMP. Innowacyjna formuła wzbogacona kwasem hialuronowym nie tylko nawilża usta, ale również sprawia, że stają się pełniejsze. Przyjemna konsystencja dodatkowo zapewni pożądany efekt Wet–Look!

2. Makijaż w odcieniach złota

Makijaż w odcieniach złota znowu podbił światowe wybiegi. Powieki muszą się intensywnie błyszczeć, a twarz wyglądać świetliście i lekko! Taki efekt osiągniesz z kremowym, mocno napigmentowanym cieniem do powiek Chrome Flash Eye Pot Iconic London. Możesz pomalować się nim do pracy, a potem pójść na imprezę, ponieważ produkt utrzymuje się nawet 24 godziny! A co powiesz na cień do powiek, który można stosować jako kredkę albo rozświetlacz? Właśnie taki jest Eye Tint Giorgio Armani, dzięki swojej innowacyjnej, płynnej formule. Jeśli lubisz efekt nawilżonej, rozświetlonej skóry, spryskaj twarz sprayem Glow Mist Douglas. Po lekkim wstrząśnieniu mgiełka nabiera perłowego koloru i staje się doskonałą bazą oraz utrwaleniem makijażu. Idealnym uzupełnieniem złotego makijażu będzie szminka Tom Ford Boys&Girls w przepięknym czerwonym odcieniu. Nie wysusza ust i nie zmywa się nawet podczas jedzenia. To będzie twoja kropka nad „i”!

3. Domowe Spa

Jesienią na nowo odkrywamy urok domowego Spa oraz długich kąpieli w wannie. Czego potrzebujesz? Oczywiście kul do kąpieli, które będą zachwycać zapachem i nawilżać skórę! Wypróbuj te od Organique o zapachu czarnej orchidei. Zawarte w niej odżywcze oleje z soi i pestek winogron, wygładzają, regenerują i natłuszczają naskórek, a naturalna skrobia roślinna zmiękcza go i łagodzi podrażnienia. Do kąpieli przyda się również orzeźwiający żel pod prysznic Goji Berry & Ginger o cytusowo-kwiatowym zapachu od Douglas Home Spa. Odświeża dzięki takim składnikom, jak jagody Goji i imbir oraz delikatnie oczyszcza skórę i nawilża ją. Nie zapominaj również o peelingu ciała 1-2 razy w tygodniu. Dzięki temu twoja skóra będzie gładka, miękka i nawilżona! My zakochaliśmy się w Body Scrub The Ritual of Sakura, który został wzbogacony o odżywcze mleko ryżowe i zapach kwiatów wiśni. Luksusowe połączenie cukru i cudownych olejków zmiękczających skórę, delikatnie, ale skutecznie usuwa martwy naskórek. Co więcej, sprawdzi się również u osób z bardzo suchą skórą! O wyjątkowy zapach w twojej łazience podczas domowego Spa zadba mini dyfuzer zapachowy The Rituals od Dao, który łączy kojące składniki- łzawnicę ogrodową i biały lotos.

4. Innowacyjna pielęgnacja

To niesamowite jak zmieniają się kosmetyki - nad ich formułami pracują najlepsi naukowcy oraz wykorzystywane są najświeższe zdobycze nauki. Jeszcze nigdy produkty do twarzy nie były tak skuteczne i innowacyjne! Jednym z hitów jest krem do twarzy Haruharu WONDER Black Rice Hyaruronic Cream, czyli głęboko nawilżający produkt, który zawiera naturalnie sfermentowane ekstrakty z czarnego ryżu i bambusa Moso. Dodatki olejku z wiesiołka, kwasu hialuronowego oraz żółtodrzewu pieprzowego poprawiają sprężystość skóry, przeciwdziałają jej przedwczesnemu starzeniu i zwiększają jej poziom uelastycznienia.

Ten produkt to prawdziwa rewolucja! Innowacyjny krem w ampułce z Mezoigłami™ Yonelle zapewnia odbudowę, wręcz transformację struktury każdego typu skóry z objawami starzenia się o nieidealnym wyglądzie. Wykorzystuje nieznaną dotąd w Polsce technologię precyzyjnego mikronakłuwania za pomocą Mezoigieł™ w kremie, czyli mikroskopijnych igiełek mineralnych zanurzonych w aktywnej bazie kosmetyku. Efekt? Zmęczony, poszarzały koloryt znika i zastępuje go świeżość i promienność. Nierówna powierzchnia skóry nabiera zachwycającej gładkości i aksamitnej miękkości w dotyku.

Jeśli twoja skóra potrzebuje tzw. powera, wypróbuj serum Mario Badescu z witaminą C. Przywraca skórze młodzieńczą świetlistość, jednocześnie zapewniając ochronę antyoksydacyjną przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi i starzeniem się skóry. Witamina C, kolagen i hialuronian sodu łączą się, aby zmniejszyć widoczność zmarszczek i wyrównać koloryt skóry, pozostawiając ją miękką, gładką i rozświetloną. Przed nałożeniem kremu, zawsze trzeba przemyć twarz tonikiem. My polecamy bezalkoholowy tonik Norel Dr Wilsz z kwasem migdałowym o własnościach wygładzających i rozjaśniających. Będzie dobry dla każdego rodzaju cery, również delikatnej, naczynkowej. Oczyszcza pory i usuwa obumarłe komórki naskórka. Jeśli potrzebujesz szczególnej dawki nawilżenia, a masz bardzo wrażliwą skórę, wypróbuj maseczkę MBR Continue Line Sensitive Liquid. Działa łagodząco, kojąco, reguluje gospodarkę hydropilidową skóry i wygładza. Ma działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i neutralizuje wolne rodniki. Trwale zaopatrza w wilgoć skórę wrażliwą, atopową, przywraca równowagę skórze wrażliwej.

5.Otulające zapachy

Poszukujesz nowych perfum na jesień? Te zapachy zdobędą twoje serce! Nowe perfumy Elie Saab Royal są odważne, kwiatowe, mocne i ultra-kobiece. Bursztynowo-kwiatowo-szyprowa kompozycja jest idealna dla współczesnej królowej. Potrzebujesz odmiany i rewolucji w swoim życiu? Te perfumy cię wyzwolą! Nowy zapach od Yves Saint Laurent Libre to elegancja i szczypta szaleństwa zamknięta w prostym flakonie przywodzącym na myśl klasyczny garnitur. Nie wiesz jakie perfumy podarować swojemu ukochanemu? Postaw na nowy zapach Le Beau od Jean Paul Gaultier. To kompozycja zbudowana wokół uzależniającego bobu tonka i drzewa kokosowego połączonych z nutami bergamotki. Świeża, a jednocześnie intensywna woda toaletowa spodoba się każdemu uwodzicielskiemu mężczyźnie. Jeśli twój wybranek preferuje bardziej orientalne nuty, powinien spodobać mu się zapach Palmalora od Le Couvent. Jak można je opisać? Hipnotyczne zapachy jaśminu, zmieszane ze słodyczą dryfującego drewna, subtelnie przywołujące białe klify Wysp Pontyjskich. Tego zapachu nie da się zapomnieć!

