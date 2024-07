Agnieszka Szulim swoją decyzją, że zostanie gospodynią show z dziećmi w rolach głównych zadziwiła wszystkich. A jednak to ona poprowadzi najważniejszy program w nowej ramówce TVN "Aplauz, Aplauz", w którym dzieci będą wykonywać duety z jednym z członków najbliższej rodziny. Dlaczego ona? Bo na castingu pokonała wszystkie mamy.

Reklama

Mówi się, że zgodziła się też za całkiem niezłe pieniądze. Ale i sama Agnieszka podsyca ciekawość. Ostatnio dała swoje zdjęcie z dzieckiem podpisując je: #trenuję. Wszyscy zrozumieli, że... być może przygotowuje się do bycia mamą.

Magazyn "Flesz" wszystko wyjaśnił!

Agnieszka Szulim chciała przekazać, że przygotowuje się do programu i rozmów z dziećmi. Podobno Agnieszka śmieje się, że nie stanie się nagle drugą Kasią Cichopek, bo nie dałaby rady... - czytamy we "Fleszu". A jej koleżanka, Karolina Korwin Piotrowska, powiedziała magazynowi, co sądzi o udziale Szulim w dziecięcym show.

Program o dzieciach to jazda bez trzymanki, bo nic nie da się przewidzieć. Szulim tyle lat trenowała na zwierzętach, które rozumieją maksymalnie 120 słów, więc z dziećmi z pewnością nie będzie miała większych problemów - mówi "Fleszowi" ze śmiechem dziennikarka.

Czytaj także: Szulim i Woźniak-Starak wrzucili zdjęcie z jachtu. Hejterzy próbowali popsuć im humory, ale Piotr zareagował. Jak?

Zobacz także

A wy, co sądzicie? Agnieszka dogada się z dziećmi bez przeszkód?