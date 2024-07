Karolina Korwin-Piotrowska przyłączyła się do Marcina Tyszki, który skrytykował ostatnio zwyciężczynię pierwszej edycji programu „Top Model”. Juror stwierdził, że Paulina Papierska została wybrana z litości po czym nie zaistniała w świecie modelingu.

Okazuje się, że podobnie uważa Karolina Korwin-Piotrowska, która na Facebooku skrytykowała modelkę.

- Będę bronić Marcina i swojego zdania- dostała na tacy od nas i widzów programu złote jabłko, a że zmarnowała szansę – to absolutnie jej, a nie nasza, zasługa. Straciła czas na własne życzenie. Nie była gotowa mentalnie na to, co się stało. Sama dramatyczna historia plus niezłe warunki nie robią top modelki. Trzeba PRACOWAĆ. Dużo. Mam jednak nadzieję, że żadna z dziewczyn, które startują w finale w środę nie zrobi podobnego błędu- napisała Karolina Korwin-Piotrowska.

Zgadzacie się z Karoliną Korwin-Piotrowską? Czy zwyciężczyni pierwszej edycji rzeczywiście została wybrana z litości?

