Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie córki i przyznała, że jest krytykowana za karmienie piersią małej Helenki! Joanna Koroniewska należy do tych gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i nie pokazują zbyt często zdjęć bliskich. Aktorka bardzo rzadko publikuje w sieci fotki córek, ale teraz zrobiła wyjątek! Gwiazda serialu "Ślad" zamieściła na Instagramie emocjonalny wpis i pokazała, jak wyrosła jej córka Helenka!

Joanna Koroniewska jest mamą dwóch córek - dziesięcioletniej Janinki i półtorarocznej Helenki. Najmłodsza pociecha aktorki przyszła na świat na początku 2018 roku. Teraz serialowa gwiazda przyznała, że wciąż karmi córkę i niestety często spotyka się przez to z nieprzyjemnymi uwagami.

Dzisiaj rano byłam na pobraniu krwi i kolejny raz, właściwie za każdym razem kiedy mówię komukolwiek, że karmię piersią moje niespełna półtoraroczne dziecko, otrzymuję na wstępie pytanie w stylu, ale po co jej to jeszcze... No właśnie... Po co... Zadziwia mnie totalna bezpośredniość części ludzi. NIGDY nie pozwoliłabym sobie na tego typu pytanie w stosunku do kogokolwiek. (To moje ulubione słowo- empatia, pamiętacie??!). Bo serio, złapałam się już nawet na tym, że to JA zaczynam się z tego dłuższego skądinąd karmienia tłumaczyć. ????‍♀️????‍♀️Ale tak naprawdę z czego??! Komu?!? I dlaczego??! Każda tego typu decyzja jest absolutnie indywidualna - napisała na Instagramie.