W Polsce powstaje lek na koronawirusa! Będzie nie tylko leczył ale i chronił przez zakażeniem! 

Biomed-Lublin poinformował, że właśnie ruszyła produkcja leku przeciwko koronawirusowi. Polski lek powstanie z osocza ozdrowieńców i będzie nie tylko leczył ale również chronił przez zakażeniem. W jaki sposób będzie działał i kiedy trafi do sprzedaży?

Polska firma rozpoczyna produkcję leku na COVID-19

Czy w końcu będziemy mogli zapomnieć o koronawirusie? Sytuacja nie wygląda dobrze, w ciągu ostatniego miesiąca wciąż padały rekordy zachorowań, chociaż w Polsce wiele obostrzeń zostało już zniesionych. W niektórych rejonach kraju pojawiły się ponownie obostrzenia spowodowane największym przyrostem zachorowań. Wygląda na to, że jest nadzieja na walkę w rozprzestrzeniającym się wirusem. Polska firma Biomed-Lublin podczas konferencji prasowej w rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, poinformowała, że właśnie ruszyła produkcja pierwszej serii leku na COVID-19 z osocza ozdrowieńców. Początkowo lek będzie poddany badaniom klinicznym, które rozpoczną się mniej więcej za dwa miesiące. Badania będą prowadzone w Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie gdzie trafi pierwsza partia leku czyli ok. 3 tys. ampułek. Badania mają potrwać ok. czterech miesięcy, wtedy lek będzie mógł zostać skierowany do sprzedaży.

Lek będzie mógł także zostać podany osobie, która po kontakcie z osobą chorą będzie chciała uniknąć zakażenia:

To nie kłóci się z koncepcją szczepionki. Szczepionka będzie zapewniała bezpieczeństwo w perspektywie dłuższej, natomiast immunoglobulina to preparat, który uchroni przed zakażeniem w perspektywie natychmiastowej – powiedział prof. Krzysztof Tomasiewicz kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK 1 w Lublinie

Start produkcji polskiego leku na COVID-19 | konferencja prasowa https://t.co/07t538GiJr — Biomed Lublin S.A. (@BiomedLublin) August 18, 2020

