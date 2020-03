Koronawirus w Polsce. Zmarł mężczyzna objęty kwarantanną. Czekał na przeprowadzenie testów! 

Nie żyje 45-letni mężczyzna z Głogowa ( woj. dolnośląskie), który po powrocie z zagranicy przebywał w obowiązkowej kwarantannie. Starosta głogowski Jarosław Dudkowiak w rozmowie z mediami przyznał, że mężczyzna czekał na wykonanie testów na koronawirusa. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci mężczyzny.

Najsmutniejsze jest to, że ta osoba czekała na testy. Wzywam ministra, aby te testy były, aby nie okłamywać społeczeństwa. Osoby w kwarantannach mają problem z wykonaniem testów - powiedział w rozmowie z glogow.naszemiasto.p starosta Jarosław Dudkowiak. Sanepidy, nie tylko głogowski, zgłaszają zapotrzebowanie na testy, a tych testów te osoby nie mają. Jeżeli osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa, które poczują się źle, osobiście nie pojadą do szpitala zakaźnego, czas oczekiwania na testy to kilka dni- dodał.