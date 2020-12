Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy zostanie zawieszony? Zaskakujące ustalenia mediów! 

Media przekazały zaskakujące ustalenia dotyczące dodatkowego zasiłku dla rodziców najmłodszych uczniów! Według doniesień dziennikarzy RMF FM dodatkowy zasiłek opiekuńczy już wkrótce ma zostać zawieszony! Dlaczego? Do kiedy pieniądze będą wypłacane? Sprawdźcie szczegóły!

Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

W związku z pandemią koronawirusa, która w ekspresowym tempie rozprzestrzeniła się na całym świecie, władze już kilka tygodni temu wprowadziły wiele obostrzeń. Dziś w cały kraju obowiązuje m.in. zakaz organizowania wesel i imprez okolicznościowych, nakaz zasłaniania ust i nosa na świeżym powietrzu, czy ograniczenia w działalności restauracji. Kilka tygodni temu uczniowie wrócili również do nauczania zdalnego, które początkowo miało trwać do 8 listopada. Później władze przesunęły termin powrotu do szkół na 29 listopada, a dziś wiemy już, że wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie do 24 grudnia- później wszyscy mają przerwę świąteczną, a od 4 do 17 stycznia cała Polska będzie odpoczywać na feriach zimowych. Wielu rodziców z pewnością zadaje sobie teraz pytanie, czy do tego czasu- czyli do końca ferii zimowych- będą mogli liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Niestety, według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM zasiłek ma być wypłacany tylko do 24 grudnia, a później zostanie zawieszony na okres ferii zimowych!

Zgodnie z decyzją rządu ferie zimowe odbędą się w jednym terminie od 4 do 17 stycznia, czyli zaraz po Nowym Roku. W tym czasie zasiłek ma nie obowiązywać. Rodzice będą musieli zatem pracować z domu, albo - jeśli się nie da - korzystać z urlopu- czytamy na rmf24.pl

Przypominamy, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać rodzice uczniów do lat ośmiu- ZUS wypłaca im wówczas 80 procent ich pensji.

East News

W tym roku szkolnym ferie zimowe odbędą się od 4 do 17 stycznia.