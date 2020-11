100 zł za wejście do galerii handlowej? Czy pomysł posła PiS ma szanse wejść w życie? 

Będą opłaty za wejście do galerii handlowej? Zaskakujący pomysł jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości! Bartosz Kownacki zdradził jak - jego zdaniem - można uniknąć "turystyki marketowej". Czy ten pomysł wejdzie w życie? I jak na pomysł polityka zareagowali internauci?

Sprawdźcie szczegóły!

Pandemia koronawirusa w zaledwie kilka miesięcy sparaliżowała cały świat. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został wykryty dokładnie 4 marca, a do dziś (30 listopada) w naszym kraju zdiagnozowano już 985 075 zakażeń. Niestety, aż 17 029 osób zmarło.

W związku z niepokojącymi infomacjami dotyczącymi wzrostu liczby zakażeń ponad 3 tygodnie temu władze wprowadziły wiele obostrzeń - jednym z nich było zamknięcie galerii handlowych. W minioną sobotę, 28 listopada, po kilku tygodniach przerwy sklepy w galeriach zostały otwarte, a Polacy ruszyli na zakupy. Tłumy i kolejki w galeriach handlowych zainteresowały posła Prawa i Sprawiedliwości, który za pośrednictwem Twittera podzielił się swoim pomysłem na ograniczenie osób wchodzących do galerii. Bartosz Kownacki zaproponował, żeby wejście do galerii kosztowało 100 złotych! Pieniądze mają być zwracane po okazaniu paragonu...

Pomysł posła PiS wywołał burzę w sieci. Internauci są oburzeni pomysłem Bartosza Kownackiego i naprawdę ostro komentują jego wpis.

- Myślałam,że to jakieś fejk konto, ale nie Twarz ze łzami radościPójdźmy dalej-pieczęć na czole wskazująca,że w tym tygodniu dany delikwent już był w tym przybytku.

- Hi hi hi dobry żart

- głupota! - komentują internauci.