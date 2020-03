Zarażona koronawirusem tancerka publikuje nagranie, na którym zdradza jakie miała objawy! 

Tancerka, u której zdiagnozowano koronawirusa, opublikowała w sieci nagranie, na którym zdradza, jakie miała objawy choroby i jak się czuje.

Młoda kobieta już od kilku dni za pośrednictwem Facebooka informuje, jak wygląda jej walka o zdrowie. 14 marca instuktorka tańca przyznała, że została objęta kwarantanną. Tego samego dnia kobieta trafiła do szpitala przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Niestety, testy potwierdziły, że tancerka jest zarażona koronawirusem.

Kobieta, która postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem i publikuje w sieci wpisy na Facebooku w najnowszym nagraniu opublikowanym w sieci opowiedziała, jakie miała objawy. Trafiła do szpitala w niedzielę, ale tego samego dnia wróciła karetką do domu i właśne tam jest hospitalizowana.

Czuję się dobrze, w nocy było sporo gorzej, ale teraz czuję się ok. Nadal mam kaszel, nadal mam ogromny ból kości. Zdajcie sobie sprawę z tego, ja uczę tańczyć, jestem przyzwyczajona do bólu mięsni, jestem przywyczajona, że mam jakieś kontuzje, że mnie kości bolą więc ja to przechodzę też całkiem dobrze. Po prostu kolejny ból. Może tego po mnie nie widać, bo jestem przyzwyczajona, ale kości naprawdę bolą, przynajmniej w moim przypadku. Wielu z was pyta mnie jakie są objawy więc tak jak mówiłam: suchy kaszel, 37,7 u mnie, ból kości i stawów, nawet nie mięśni, kości i stawów - przyznaje kobieta. - To są objawy u mnie, a ja przechodzę to delikatnie, to nie znaczy, że u was objawy będą takie same i ja też nie jestem lekarzem - dodała.