Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły, żłobki i przedszkola. Jak będzie wyglądać nauka w domu?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków z powodu koronawirusa. Groźny wirus już od kilku miesięcy rozprzestrzenia się po całym świecie. Niestety, 4 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku zarażenia w Polsce, a dziś (11 marca) już 25 osób zmaga się z koronawirusem! Wraz ze wzrostem zachorowań władze wprowadziły m.in. zakaz organizowania imprez masowych. Teraz okazuje się, że zostaną również zamknięte wszystkie szkoły oraz placówki kulturalne.

Co z dziećmi, które muszą zostać w domu?

Co dzieci będą robić podczas przymusowej przerwy? Z pewnością jest to świetny czas na nadrobienie wszystkich zaległości i przypomnienie materiału, który dzieci poznały do tej pory. Czas wolny dzieci będą mogły spędzić również na czytaniu książek i rozwijanie swoich pasji. Z pewnością nie jest wskazane, żeby w tym czasie dzieci brały udział w wydarzeniach z udziałem dużej liczby osób. Minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej apelował, żeby dzieci nie traktowały zamknięcia szkół jako dodatkowych wakacji. Przedstawiciele władz apelowały, żeby dzieci w miarę możliwości pozostawały w domu, a w wolnym czasie uzupełniły braki w nauce.

Jeśli chodzi o nauczycieli to oni zgodnie z kodeksem pracy będą w gotowości do pracy natomiast nie będziemy wymagali, aby przychodzili do szkoły- mówił przedstawiciel MEN. Będziemy natomiast alelowali o to, aby zapewnili uczniom pewne możliwości kształcenia. Nie może być to kształcenie systematyczne, obejmujące całą młodzież ponieważ nie każde dziecko, nie każdy młody człowiek ma dostęp do internetu, więc nie chcielibyśmy wprowadzać nierówności. Natomiast nauczyciele korzystając z takiej platformy edukacyjnej epodreczniki.pl na której znajduje się bardzo dużo materiałów dydaktycznych mogą przecież proponować uczniom zdalnie zajęcia rozszczerzające ich wiedzę.

Co ciekawe, minister zdrowia zwrócił również uwagę, żeby nie pozostawiać dzieci pod opieką osób starszych, które według specjalistów najgorzej znoszą chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Przypominamy, że rodzice dzieci, które zostały zwolnione z zajęć mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy- mają również prawo do wykorzystania 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu zamknięcia placówki oświatowej.

Od 16 marca (poniedziałek) szkoły będą zamknięte przez dwa tygodnie, jednak jutro i w piątek (12 i 1 marca) szkoły zapewnią opiekę uczniom - bez zajęć dydaktycznych.

East News

Nie wiadomo, czy MEN wydłuży rok szkolny.