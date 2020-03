Koronawirus w Polsce: W związku z epidemią Żabka, Lidl i Biedronka wprowadziły sporo zmian! 

Jakie zmiany wprowadzono w Żabce, Lidlu i Biedronce? W związku z epidemią koronawirusa sklepy wprowadzają kolejne zmiany i zabezpieczenia, które mają chronić klientów i pracowników przed zakażeniem groźnym wirusem.

Kilka tygodni temu Biedronka i Lidl poinformowały m.in. o częstszym dezynfekowaniu wózków sklepowych, a teraz okauzje się, że to nie koniec zmian.

Sklepy zmianiają godziny otwarcia

Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce władze sklepów, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, wprowadziły sporo zmian w zasadach funkcjonowania.

W związku z zaistniałą sytuacją Biedronka skraca godziny otwarcia sklepów. I tak klienci będą mogli robić zakupy od godz. 8:00 do 20:00 - zmiany mają wejść w życie najpóźniej do 23 marca. Klienci Biedronki przy wejściach będą mogli zdezynfekować ręcę dzięki specjalnym podajnikom z płynem - przy sklepowych kasach zostaną również ustawione nawilżane chusteczki. Co więcej, przy strefie kas klienci mają zachować 1 metr odległości. Władze Biedronki nie zapomniały również o swoich pracownikach. Okazuje się, że pracownicy po 60. roku życia mogą być zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a ich pensja w tym czasie pozostanie bez zmian.

Lidl z kolei prosi swoich klientów, aby wybierali płatności bezgotówkowe.

Zachęcamy także do korzystania z kas samoobsługowych, kiedy jest to możliwe - tvn24bis.pl cytuje Aleksandrę Robaszkiewicz z Lidl Polska.

W Lidlu przy stanowiskach z kasami mają się również pojawić specjalne płyty pleksi. Zmiany zostaną wprowadzone również w sieci sklepów Żabka - placówki handlowe mają być czynne od godziny 7:00 do 22:00.

Sklepy wprowadzają zmiany przez koronawirusa.

W większości sieciówek zmieniają się godziny pracy.