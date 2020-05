Koronawirus w Polsce: Szczyt epidemii dopiero przed nami? Jest komentarz ministra zdrowia! 

Czy wkrótce pandemia koronawirusa zacznie wygasać? A może szczyt zachorowań dopiero przed nami? Minister zdrowia podczas konferencji prasowej rozwiał wszelki wątpliwości w tej sprawie. Łukasz Szumowski na spotkaniu z mediami odpowiedział na pytania dziennikarzy o dalsze prognozy dotyczące koronawirusa w Polsce. Czy szczyt zakażeń już minął? A może najgorsze dopiero przed nami? Sprawdźcie, co powiedział minister zdrowia!

Podczas najnowszej konferencji prasowej z udziałem mediów, minister zdrowia zapewniał, że Polska dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa i teraz bardzo ważną kwestą jest wychodzenie z kolejnych obostrzeń i powrót do pracy.

Bardzo ważne jest odmrażanie gospodarki. Jeśli nie wrócimy do pracy, to odbije się to negatywnie także na finansowaniu służby zdrowia- mówił Łukasz Szumowski. Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie jest bardzo niski wskaźnik wirusa na milion mieszkańców. Działania rządu należy oceniać po efektach. Ile osób dostało w szpitalu odmowę leczenia pod respiratorem? Nikt. To pokazuje, że nasze działania były słuszne- dodał.