Koronawirus w Polsce: stacje zawieszają produkcję kolejnych seriali i programów!

Stacje telewizyjne zareagowały na informacje dotyczące koronawirusa i zawiesiły prace na planach wielu seriali i programów. Zaledwie kilka dni temu, w piątek 13 marca podczas emisji "Tańca z Gwiazdami" prowadzący przekazali, że władze Polsatu podjęły decyzję o zawieszeniu show i przełożeniu go na jesień. Szybko okazało się, że również produkcja nowych odcinków programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zostaje wstrzymana.

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi koronawirusa zostają zawieszone również prace na planach hitowych seriali TVP, TVN i Polsatu.

Co ze specjalnym odcinkiem "Sanatorium miłości"?

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, stacje telewizyjne wstrzymały pracę na planach takich seriali jak: "Klan", "Korona królów", "Komisarz Alex" czy "Leśniczówka" w TVP - "M jak miłość" i "Barwy szczęścia" mają zaplanowaną wcześniej przerwę w zdjęciach. Okazuje się również, że wstrzymane zostały również prace nad specjalnym odcinkiem "Sanatorium miłości"!

Telewizja Polska z troski o bezpieczeństwo i dobro aktorów podjęła decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zdjęć do realizowanych przez siebie seriali. Przełożone zostały również zdjęcia do specjalnego odcinka „Sanatorium Miłości”- w rozmowie z wirtualnemedia.pl zdradziła Agnieszka Lenart.

Polsat z kolei zawiesił nagrania nowych odcinków "Pierwszej miłości", "Policjantek i policjantów", "Sprawiedliwych- Wydziału Kryminalnego" i " Świętego". Jak już wiemy wstrzymano również nagrania "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz przeniesiono na jesień jedenastą edycję "Tańca z Gwiazdami".

Władze TVN również zareagowały na wydarzenia związane z koronawirusem. Zawieszone zostały zdjęcia m.in. do "Na Wspólnej" i "19 +". Co ciekawe, na głównej antenie TVN do 29 marca zaplanowana jest również emisja programów: "Wstajesz i wiesz", "Fakty po południu" oraz "Uwaga! Koronawirus".

Władze TVN zawiesiły prace na planie m.in. serialu "Na Wspólnej".

Polsat z kolei zawiesił m.in. "Taniec z Gwiazdami". Show wróci na antenę dopiero jesienią.