Są nowe obostrzenia: galerie, sklepy, szkoły i inne! "Następny krok to NARODOWA KWARANTANNA"

Na konferencji prasowej premiera Mateusz Morawiecki ogosił w środę kolejne decyzje rządu. Dziś ministerstwo zdrowia poinforowało o 24 692 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa, w związku z Covid-19 zmarły 373 osoby!

- Druga fala pandemii uderzyła z niebywałą siłą - mówił premier na konferencji. - Niestety, mamy rekordową liczbę zgonów. Ta druga fala możebyć znacznie groźniejsza i dłuższa, niż spodziewaliśmy się wcześniej. Listopad będzie jednym z najtrudniejszych momentów. Przed nami arcytrudny czas. Dlatego restrykcje są niezbędne.

W związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nowych restrykcji.

Czego dotyczą nowe ograniczenia związane z koronawirusem? Sprawdźcie szczegóły.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Rząd od kilku tygodni stopniowo zamyka niektóre sektory gospodarki - większość uczniów przeszła na nauczanie zdalne, nie pracuje m.in. branża fitness i gastronomia stacjonarna. To jednak, według rządu, nie wystarcza, bo powstrzymać pandemię. Morawiecki podkreślił, że wpływ na rozwój epidemii mają trwające protesty. Stąd kolejne obostrzenia.

Oto szczegóły nowych decyzji rządu:

Edukacja, kultura, sport:

- Klasy 1-3 w szkołach podstawowych - nauka zdalna od 9 listopada.

- Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada.

- Szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym.

- Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.

- Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni.

- Dodatkowy bon dla nauczycieli na zakup akcesoriów do pracy zdalnej.

Życie społeczne

- Zamknięte placówki kultury - teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne etc. do 29 listopada.

- Kościoły - limit 1 osoby na 15m2 do 29 listopada.

- W godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką dorosłego.

- Ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób.

- Zakaz organizowania spotkań i imprez.

- Zalecenie ograniczenia przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego oraz sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych).

Gospodarka

- Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych (otwarte pozostają sklepy z art. spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, art. remontowo-budowlanymi, art. dla zwierząt, prasą oraz usługi).

- Pozostały handel w sklepach do 100 m2 - 1 os./10m2, a sklepach powyżej 100 m2 - 1 os/15 m2.

- Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej.

- Zawieszenie działalności sanatoriów.

- Zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych (jedynie na wynos i dowóz).

- W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich.

Chcemy chronić służbę zdrowia, chcemy chronić ludzi. Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna czyli całkowity lockdown - mówił premier.

Premier zaapelował do protestujących, by protesty odbywały się jedynie w sieci.

Chciałbym powiedzieć, że najgorsze mamy za nami, ale to nie jest pewne - mówił Morawiecki.

Według ministra zdrowia to przedostatni możliwy krok, następny to już narodowa kwarantanna, czyli wygaszenie większości działalności.

Rząd przedstawił granice, od której będzie wprowadzona. Wszystko zależy od średniej liczby zachorowań na 100 tys. osób przez 7 dni w skali kraju.

Powyżej 2 przypadków - regionalny podział na strefy czerwone, żółte i zielone

Powyżej 10 cała - Polska strefą żółtą

Powyżej - 25 cała Polska strefą czerwoną

Powyżej 50 - bezpiecznik

70-75 - NARODOWA KWARANTANNA

Premier podczas konferencji w środę, 4 listopada, poinformował o nowych obostrzeniach.