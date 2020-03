Koronawirus w Polsce. Rząd czasowo zawiesza zakaz handlu w niedzielę! 

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce władze ustanowiły pakiet antykryzysowy, który ma pomóc polskiej gospodarce. Jeden z punktów pakietu informuje o czasowym zniesieniu zakazu handlu w niedziele! Kiedy kilka tygodni temu w Polsce zaczęły pojawiać pierwsze przypadki koronawirusa władze zdecydowały m.in. o zamknięciu szkół, teatrów, kin oraz wprowadziły zakaz zgromadzeń powyzej 50 osób. Informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju zaniepokoiły wielu Polaków, którzy zaczęli szturmować sklepy. W supermarketach tworzyły się ogromne kolejki- teraz, żeby temu zapobiec władze chcą czasowo znieść zakaz handlu w niedzielę!

Jak już wiemy, władze chcą przeznaczyć ok. 212 mld złotych na działanie pakietu antykryzysowego w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas konferencji, że program pomocowy ma być podzielony na 5 filarów: dla pracowników, przedsiębiorców, służby zdrowia, publiczny oraz dla sektora finansowego. Co ciekawe, jak donosi portal money.pl rządowy pakiet pozwala na czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele.

Doskonały pomysł . Trzeba robić wszystko, by minimalizować tłok w sklepach. Bo przecież w walce z wirusem ważne jest to, byśmy trzymali odpowiednią odległość od siebie. A jeśli będziemy się w sklepach tłoczyć, to trudniej będzie nam tego wirusa pokonać- w rozmowie z portalem money.pl skomentowała Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.