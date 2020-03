Koronawirus w Polsce, piątek 13.03. Kolejne przypadki zarażonych osób! Najnowsze informacje

Rośnie liczba osób zarażonych koronawirusem w naszym kraju. W piątek 13.03 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 7 przypadkach, które zostały potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Ile osób w Polsce jest w sumie zarażonych? Gdzie pojawiły się kolejne przypadki zachorowań? Przeczytajcie poniżej. Materiał będzie na bieżąco aktualizowany.

Kolejne przypadki zarażonych koronawirusem osób w Polsce!

Z dnia na dzień rośnie liczba osób zarażonych koronawirusem w naszym kraju. W piątek rano, 13 marca, Ministerstwo zdrowia poinformowało o kolejnych 7 osobach chorych na SARS-CoV-2. Kolejne przypadki odnotowano u:

dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk),

jednej osoby z w woj. lubelskiego (Lublin),

jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław),

trzech osób z woj. łódzkiego (Łódź).

W sumie na ten moment w Polsce jest 58 przypadków zarażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia apeluje o przestrzeganie zasad higieny oraz o nie wychodzenie z domu, jeżeli nie jest to konieczne. Już kilka dni temu zostały zamknięte placówki oświatowe i kulturalne, aby zminimalizować możliwość zachorowania na SARS-CoV-2. Odwołano też wszystkie imprezy masowe. Minister apeluje do dzieci i młodzieży, aby wolnego czasu nie traktowały jako dodatkowych ferii i nie spędzały go np.: w galeriach handlowych.

Na całym całym świecie odnotowano już prawie 130 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Europie najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie liczba chorych przekroczyła już 12,8 tysiąca. W czwartek 12. marca w Polsce zmarła pierwsza osoba, która była zarażona SARS-CoV-2.

