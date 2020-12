Od dziś nowe obostrzenia! Wprowadzono zmiany w godzinach dla seniorów

Rząd zadecydował o przedłużeniu etapu odpowiedzialności. Tym samym od dziś, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, obowiązują nowe obostrzenia. Przez najbliższe trzy tygodnie galerie handlowe ponownie będą zamknięte, działaności hoteli zostanie mocno ograniczona, a ze stoków narciarskich będą mogli korzystać jedynie zawodowcy. Na jakie zmiany musimy się jeszcze przygotować? Jak się okazuje, jedne z nich dotyczą godzin dla seniorów.

Koronawirus w Polsce: nowe obostrzenia od 28 grudnia

Od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku w Polsce będzie obowiązywała kwarantanna narodowa, a do obowiązujących do tej pory zasad bezpieczeństwa, doszły nowe obostrzenia zakładające między innymi:

10-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym,

zakaz przemieszczania się w godzinach od 19:00 do 6:00 w dniach 31 grudnia 2020 - 1 stycznia 2021,

zamknięcie galerii handlowych, z wyjątkiem niektórych punktów usługowych, drogerii czy aptek,

zamknięcie stoków narciarskich i dostępności infrastruktury sportowej jedynie w ramach sportu zawodowego,

ograniczenia funkcjonowania hoteli, z wyjątkiem hoteli dla pracowników, a także służb mundurowych, medyków, czy pacjentów szpitali specjalistycznych.

W związku z etapem odpowiedzialności, w Polsce wciąż obowiązują godziny dla seniorów. Oznacza to, że pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 w sklepie, drogerii oraz na poczcie mogą przebywać jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Jednak jak się okazuje, i w tym przypadku wprowadzono bardzo ważny wyjątek.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Godziny dla seniorów nie obowiązują również w przypadku handlu hurtowego, sklepików szkolnych oraz na lotniskach.

Mat. prasowe

