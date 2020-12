Premier: "Nie będzie godziny policyjnej w sylwestra"! Mateusz Morawiecki apeluje o spotkania w małym gronie

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji poinformował, że rząd w sylwestra nie wprowadza godziny policyjnej, jak przed świętami zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Skąd ta zmiana decyzji? Jak premier uzasadnił zniesienie tego kontrowersyjnego ograniczenia?

Przed świętami Bożego Narodzenia rząd przekazał, że w Sylwestra zostanie wprowadzona tzw. "godzina policyjna", a zakaz wychodzenia z domu miał obowiązywać między godziną 19 a 6 rano 1 stycznia. Teraz premier poinformował, że rząd nie wprowadza godziny policyjnej. W odpowiedzi na pytanie o zakaz sprzedaży fajerwerków, jak dzieje się m.in. w Niemczech, Mateusz Morawiecki odpowiedział:

W sylwestra apelujemy o to, by bawić się, cieszyć, tańczyć (...) w gronie kameralnym. Tylko różne grupy zawodowe, które potrzebują móc korzystać z bazy hotelowej będą mogły móc z nich korzystać. Dla ogromnej większości ludności apelujemy o pozostanie w domu. Bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, nieużywanie fajerwerków, żeby ten sylwester minął spokojnie. Wiem, że to nie jest to, czego oczekiwaliśmy po sylwestrze kilka miesięcy temu, ale w tym roku tak powinno być - powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji.