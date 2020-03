U 17-latka z Ostrowa Wielkopolskiego w miniony poniedziałek potwierdzono zarażenie koronawirusem, jednak nie miał ani gorączki ani kaszlu. Nastolatek wrócił z Austrii i od razu poddał się kwarantannie. Pojawiły się u niego kłopoty z węchem oraz smakiem. Okazuje się, że one również są objawami zakażenia rozprzestrzeniającym się wirusem.

Nastolatek z Ostrowa Wielkopolskiego z nietypowymi objawami koronawirusa. Jakimi?

17-latek z Ostrowa Wielkopolskiego, u którego pojawiły się nietypowe objawy koronawirusa czuje się dobrze i jest leczony w domu. Wiadomo, że przebywał w Austrii. Po powrocie dobrowolnie poddał się kwarantannie domowej, chociaż nie było to jeszcze konieczne.

Wrócił z Austrii do kraju jeszcze przed zamknięciem granic i dlatego nie kwalifikował się do obowiązkowej kwarantanny - wyjaśnił szef Sanepidu w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Biliński.

Zarażenie koronawirusem objawiło się w postaci problemów z węchem oraz smakiem. Pięciu członków jego rodziny zostało objętych kwarantanną, a pozostałe osoby, z którymi miał kontakt, są pod nadzorem epidemiologicznym. Informacje zostały przekazane przez rzecznika prasowego Wojewody Wielkopolskiego Tomasza Stube, podczas wideokonferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Podobne objawy jak u nastolatka z Polski miała również minister zdrowia Wielkiej Brytanii, co nakierowało inspektorów Sanitariatu:

Są to skąpe objawy, zupełnie niezwiązane z kaszlem czy wysoką gorączką czy z kaszlem i dusznościami. Są to objawy związane z niewydolnością zmysłu smaku i zmysłu węchu. I tu mieliśmy taki przykład. - powiedział szef Sanepidu w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Biliński.

Przypadki utraty węchu oraz smaku pojawiły się także u zarażonych koronawirusem w innych krajach. Jak podaje New York Timies, w ubiegłym tygodniu brytyjscy lekarze z Ear, Nose and Throat, zajmujący się leczeniem chorób uszu, nosa i gardła, zaapelowali do osób, które tracą zmysł węchu, aby odizolowały się na siedem dni, nawet jeżeli nie mają innych objawów zarażenia koronawirusem.

Naprawdę chcemy zwiększyć świadomość, że jest to oznaka infekcji i że każdy, kto utraci zmysł węchu, powinien się odizolować. To może przyczynić się do spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa i uratowania życia - napisała w e-mailu do "New York Times" prof. Claire Hopkins, przewodnicząca Brytyjskiego Towarzystwa Rynologicznego.

Nastolatek z Polski z nietypowymi objawami koronawirusa. Pojawiły się u niego problemy z węchem oraz smakiem.

East News

Nastolatek z Ostrowa Wielkopolskiego czuje się dobrze i jest leczony w domu. Kwarantanną zostało objętych pięciu członków rodziny. Pozostałe osoby, z którymi miał kontakt są objęte nadzorem epidemiologicznym.