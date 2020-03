Koronawirus w Polsce: W następnym tygodniu może być nawet 10 tys. zarażonych?

Minister Zdrowia w najnowszym wywiadzie ocenił, ile osób już wkrótce może zachorować na koronawirusa. Łukasz Szumowski w rozmowie Dorotą Gawryluk w programie "Gość Wydarzeń" odpowiedział również na pytanie, jak długo potrwa jeszcze kwarantanna i kiedy zostaną otwarte m.in. galerie handlowe i restauracje. Co o trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa powiedział przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia?

Koronawirus już od kilku miesięcy rozprzestrzenia się po całym świecie, a liczba osób zarażonych ciągle wzrasta. Niestety, (17.03.2020) w Polsce jest już 205 przypadków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o nowych przypadkach oraz o kolejnej osobie, która zmarła z powodu koronawirusa. Piąta ofiara śmiertelna to 57-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Wałbrzychu. Niestety, według Łukasza Szumowskiego, który w poniedziałek (16.03) wieczorem pojawił się w programie "Gość Wydarzeń", zarażonych osób już wkrótce będzie znacznie więcej.

Ja przygotowuję się na sytuację taką, jak w innych krajach, czyli wzrostu bardzo znacznego. Na koniec tego tygodnia, to myślę, że to będzie 1500, może trochę więcej chorych. W następnym tygodniu to może być dobrych kilka tysięcy, jak nie dochodzenie do liczby 10 tysięcy - Minister Zdrowia przyznał w rozmowie z Dorotą Gawryluk.