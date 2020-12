Co z powrotem dzieci do szkół? Minister zdrowia mówi o terminie, specjalista odpowiada: "W ogóle nie ma co marzyć"

Kiedy dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego? Czy po feriach zimowych uczniowie zakończą naukę zdalną i znów spotkają się w szkole? Jest nowy komentarz ministra zdrowia. Adam Niedzielski mówi o możliwym terminie zakończenia nauczaina zdalnego, przynajmniej dla części uczniów. Ale uwaga, specjaliści hamują te dość optymistyczne wizje.

Kiedy nastąpi koniec nauki zdalnej?

W związku z pandemią koronawirusa i nagłym wzrostem liczby osób zakażonych władze już kilka tygodni temu zdecydowały, że uczniowie - podobnie jak wiosną - muszą wrócić do nauczania zdalnego. Początkowo miało ono trwać do 29 listopada, jednak w związku z dużą liczbą zachorowń premier ogłosił, że nauczanie zdalne zostanie wydłużone do 23-24 grudnia, później zaś, w dniach 4-18 stycznia odbędą się ferie zimowe dla dzieci z całej Polski. Ale czy po feriach dzieci wrócą do szkoły?

Minister Zdrowia po raz kolejny przyznał, że ewentualny powrót do szkoły będzie dotyczyć tylko najmłodszych uczniów.

Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzje o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze, ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali, zaczynając - oczywiście - od klas I-III- Adam Niedzielski mówił w wywiadzie dla RMF FM.

A jak komentuje to dr Paweł Grzesiowski? Znany immunolog w rozmowie z portalem interia.pl powiedział, od czego zależy powrót dzieci do szkół.

Mówienie, kiedy dzieci mogą wrócić do szkół, uzależnione jest od aktualnej sytuacji. Nie można wyznaczyć żadnej daty, bo od momentu zamknięcia szkół niewiele się nie zmieniło. Dopóki średnie tygodniowe nie spadną poniżej 3 tys., to w o otwarciu szkół. Wiemy, że po miesiącu od otwarcia szkół znów wzrośnie powyżej 20 tys. nowych zakażeń. Taka niepewność będzie nam towarzyszyć na pewno do końca drugiego semestru. Nic nie wskazuje na to, by można było myśleć o swobodnym otwieraniu wszystkich szkół- portal cytuje dr Pawła Grzesiowskiego.

Wygląda więc na to, że wciąż tak naprawdę nie wiadomo kiedy uczniowie będą mogli zakończyć nauczanie zdalne.

Wciąż nie wiadomo, kiedy wszysy uczniowie wrócą do szkoły.

Minister zdrowia przyznał ostatnio, że być może po feriach nauczanie zdalne zakończą uczniowie klas I-III.