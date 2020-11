Koronawirus w Polsce: Ile osób może uczestniczyć w Wigilii? Minister zdrowia rozwiewa wątpliwości!

Obostrzenia dotyczące świąt Bożego Narodzenia wywoływały mnóstwo emocji. Podczas konferencji prasowej premier zaapelował, aby tegoroczne święta spędzić w gronie najbliższych, a rząd wprowadził limity osób, które mogą uczestniczyć podczas Wigilii. Okazuje się, że limit 5 osób na spotkaniach świątecznych budził ogromne kontrowersje i nie do końca było jasne, jak interpretować te wytyczne. Teraz minister zdrowia Adam Niedzielski ostatecznie rozwiał te kwestie. Zobaczcie, ile osób może uczestniczyć w Wigilii!

W ostatnich dniach liczba dobowych zakażeń koronawirusem spada, ale niepokojąco rośnie liczba zgonów. Aby nadal wyhamować ilość zakażeń rząd wprowadził obostrzenia dotyczące świąt Bożego Narodzenia i apeluje, aby ten czas spędzić w gronie najbliższych osób bez dużych rodzinnych spotkań. Do tej pory nie było jasne jak interpretować limit 5 osób na spotkaniach rodzinnych i to budziło niemałe kontrowersje! Teraz minister Adam Niedzielski ostatecznie rozwiał wątpliwości i poinformował, że limit osób dotyczy zaproszonych gości, a nie samej rodziny mieszkającej w danym domu:

Jeżeli chodzi o święta, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że oprócz rodziny może pojawić się dodatkowe 5 osób, ale namawiamy do kameralnego, w gronie najbliższej rodziny spędzonego okresu świątecznego tak, żeby to były naprawdę już ostatnie święta, które musimy spędzać w ten sposób. - powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej.