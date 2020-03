Koronawirus w Polsce, 26 marca: 15. ofiara śmiertelna i 34 nowe przypadki! RAPORT

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach zachorowań - jest już 15 ofiar śmiertelnych! Koronawirusem zaraziło się już 1085 osób!

W Koszalinie zmarła 15 ofiara koronawirusa. To 67-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. To nie jedyny zgon, który nastąpił w ciągu ostatnich godzin. W szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale według informacji Ministerstwa Zdrowia, przyczyną jego śmierci nie był COVID-19, dlatego nie został wliczony do ogólnych statystyk.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 nowych przypadkach zakażeń. Mowa o:

- 9 osobach z woj. lubelskiego,

- 6 osobach z woj. śląskiego,

- 4 osobach z woj. kujawsko-pomorskiego,

- 3 osobach z woj, pomorskiego,

- 3 osobach z woj. wielkopolskiego,

- 3 osobach z woj. małopolskiego,

- 3 osobach z woj. warmińsko-mazurskiego,

- 1 osobie z woj. świętokrzyskiego,

- 1 osobie z woj. podkarpackieggo,

- 1 osobie z woj. zachodniopomorskiego.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Materiał będzie aktualizowany na bieżąco.

(1/5) Mamy 34 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 26, 2020

