Koronawirus w "Na dobre i na złe" po wakacjach. Pandemia w Leśnej Górze - tak Konica i salowa Lucyna będą walczyć z COVID-19!

Pandemia koronawirusa zmieniła cały świat i jak widać wpłynęła nawet na serialowe scenariusze. Jak zdradziła Anna Samusionek na swoim Instagramie, wątek pandemii został uwzględniony także w "Na dobre i na złe"! Aktora wyraziła również swoje ogromne uznanie dla medyków, którzy wciąż walczą z pandemią. Zobaczcie!

W serialu "Na dobre i na złe" będzie wątek pandemii koronawirusa!

Anna Samusionek w najpopularniejszym polskim serialu medycznym "Na dobre i na złe" od kilku lat gra rolę salowej Lucyny, która zawsze potrafi poprawić humor wszystkim pacjentom. Tym razem jej bohaterka, jak również cały personel medyczny szpitala w "Leśnej Górze" będzie musiał stawić czoła... pandemii koronawirusa! Jak wyjawiła aktorka na swoim Instagramie, wirus, z którym od kilku miesięcy walczy cały świat, dotknie również bohaterów "Na dobre i na złe"!

PANDEMIA ODCISNĘŁA RÓWNIEŻ PIĘTNO NA SCENARIUSZACH SERIALU "NA DOBRE I NA ZŁE" @nadobreinazle.official 😷😷😷 Przyznam szczerze, że konieczność grania niektórych scen w akcesoriach epidemicznych (ostatecznie jesteśmy w szpitalu...), spowodowała mój jeszcze większy szacunek dla wszelkich służb i osób, które na co dzień, w tzw. "realu" muszą się z tym mierzyć. Szczególnie w tak gorący i parny dzień jak dziś. Wyrazy uznania i współczucia zarazem... - napisała aktorka na swoim Instagramie.

Anna Samusionek postanowiła zaapelować również do fanów, aby nie lekceważyli wszystkich zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Podkreśliła również, że w serialu aktorzy odgrywający ciężko chorych wstają i żyją dalej - jak wiadomo w życiu już tak to nie wygląda.

Dbajmy o siebie nawzajem, nośmy maski tam gdzie trzeba, nie narażajmy jedni drugich...W serialu "ciężko chorzy" po zagranej scenie wstają z łóżka...W życiu nie jest już tak kolorowo... - dodała Anna Samusionek.

Z powodu pandemii koronawirusa aktorzy mieli kilkutygodniową przerwę od zdjęć do popularnych seriali. To spowodowało, że wiele produkcji skończyło się przedwcześnie. Teraz, kiedy część obostrzeń została zniesiona, artyści znów mogą pracować, jednak w określonym reżimie sanitarnym. Twórcy serialu "Na dobre i na złe" nie pozostali obojętni na obecną sytuację i postanowili uwzględnić ją również w swojej produkcji. Jesteście ciekawi jak zostanie to pokazane w serialu?

Anna Samusionek w serialu "Na dobre i na złe" odgrywa rolę sympatycznej i energicznej salowej Lucyny! Tym razem jej postać jak również pozostali bohaterowie, będą musieli stanąć do walki z pandemią koronawirusa.

