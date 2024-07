Ola Ciupa z pewnością jest najseksowniejszą uczestniczką nowego show Polsatu - Celebrity Splash. Jest to dość niebezpieczny program, o czym przekonała się już modelka. Gwiazda ma już na swoim koncie kilka poważnych urazów. Przypomnijmy: "Celebrity Splash" to niebezpieczny program. Boleśnie przekonała się o tym Ola Ciupa

Uszkodzony ząb to jednak nie wszystko. Dziś na Facebooku Ciupy wylądowało drastyczne zdjęcie mocno posiniaczonych nóg. Ola daje z siebie wszystko na planie show, jednak czasem przypłaca to zdrowiem, o czym doskonale świadczy podpis fotki: Celebrity Splash... Kocham i nienawidzę. To tylko świadczy o tym, jak bardzo modelka stara się dobrze wypaść podczas treningów. Mamy nadzieję jednak, że to ostatnia tak poważna kontuzja. Nie wygląda to dobrze.

Trzymamy kciuki.

