1 z 5

Robert Lewandowski nabawił się kontuzji! Piłkarz doznał urazu kolana podczas spotkania Pucharu Niemiec z Chemnitzner FC w sobotę. Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a potem zszedł z boiska. Stało się to w pierwszej połowie meczu i przez to nie mógł trenować w poniedziałek ze swoją drużyną. Co dokładnie się stało i czy kontuzja będzie miała wpływ na jego dalszą karierę?

Przeczytaj więcej na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Robert Lewandowski przechodzi na sportową emeryturę? Dzięki temu wzbogaci się o...