Cristiano Ronaldo w finale Euro 2016

Portugalia wygrała Euro 2016! Nawet bez swojej największej gwiazdy Cristiano Ronaldo, portugalscy piłkarze zdobyli mistrzostwo Europy! Kapitan zwycięskiego zespołu doznał poważnej kontuzji już po kilkunastu minutach meczu po zderzeniu z Payetem. Cristiano Ronaldo, po opatrzeniu kolana przez lekarzy, próbował wrócić na boisko. Niestety w 26. minucie ból był tak silny, że gwiazdor Portugalii musiał zakończyć grę. Ach, co to był za dramat! Ronaldo usiadł na murawie i zalał się łzami, a następnie na noszach został wyniesiony z boiska. Gdy opanował swoją rozpacz, z ławki rezerwowych wspierał swoich kolegów z drużyny, bardzo emocjonalnie reagując na to, co działo się na boisku. Gdy Portugalia strzeliła zwycięskiego gola, Ronaldo oszalał ze szczęścia! Jak dziecko cieszył się z pucharu, a jego radości nie było końca! Zobaczcie cały wachlarz emocji gwiazdora reprezentacji z finału Euro 2016!

