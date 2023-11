Reklama

Joanna Kulig jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie promuje film „Zimna wojna”. Gwiazda, która jest rozchwytywana nie tylko w Polsce, ale i zagranicą pojawiła się na after party Złotych Globów. Aktorka w zaawansowanej ciąży na tę okazję wybrała suknię od Caroliny Herrery, która kosztuje ok. 40 tys. złotych. Okazuje się, że ta stylizacja nie do końca przypadła do gustu niektórym Internautom i pojawiły się krytyczne komentarze. W sieci zawrzało, bo fani stanęli w obronie gwiazdy. Zobaczcie, o co chodzi...

Dlaczego stylizacja Joanny Kulig wywołała burzę w sieci?

Nikt nie spodziewał się, że efektowna sukienka z cekinami od jednej z najpopularniejszych projektantek wywoła taką burzę. A wszystko przez to, że mocno dopasowana suknia podkreśliła ciążowe krągłości aktorki. Internautom nie spodobała się również fryzura i makijaż.

Ta sukienka zupełnie nietrafiona... Kto ją tak uczesał i umalował? Ale wole Panią bardziej naturalną...

Jednak znaleźli się też obrońcy aktorki, których jest zdecydowanie więcej. Na instagramowym profilu gwiazdy pod zdjęciem w kreacji ze Złotych Globów pojawiły się tysiące komentarzy, w których fani są pod wrażeniem talentu Kulig. Doceniają jej promocje naszego kraju zagranicą i podkreślają, że będąc w tak zaawansowanej ciąży aktorka wygląda doskonale. Oto niektóre komentarze:

Pięknie! Kwitnąco! ???????? Joanna ! Jesteś po prostu niesamowita. Bije od Ciebie dobro i blask. Wszystkiego dobrego !!!!???? Nasz skarb narodowy! A w zasadzie dwa ❤️ Pięknie ! Przepięknie wyglądasz ???? dużo zdrówka ???? Ciaza dodala jeszcze wiecej uroku❤️????????????????

Widać, że Joanna Kulig jest szczęśliwa i dobrze się czuje w tej stylizacji. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy, a to najważniejsze. Po której stronie barykady jesteście: podoba Wam się stylizacja, czy wręcz przeciwnie? My czekamy na kolejne stylizacje z czerwonego dywanu!

