W samym sercu Rzymu tuż obok Watykanu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Kobiety, członkinie katolickiej grupy feministycznej, postanowiły zademonstrować swoje niezadowolenie z braku udziału kobiet w procesie wyboru papieża.

Reklama

Protest kobiet: Różowy dym nad kopułą Bazyliki Świętego Piotra

Na wzgórzu, z którego rozciągał się widok na kopułę Bazyliki św. Piotra, odpaliły różowe race dymne. Nad Rzymem unosił się różowy dym, symbolizujący wykluczenie kobiet z konklawe i ich marginalizację w Kościele katolickim.

Protest miał miejsce tuż po rozpoczęciu konklawe, które jest procesem wyboru nowego papieża, po rezygnacji papieża Benedykta XVI i wyborze papieża Franciszka. Działania aktywistek miały na celu zwrócenie uwagi na nierówności płci w Kościele i brak kobiet w najważniejszych procesach decyzyjnych tej instytucji.

Dlaczego kobiety protestują? Wykluczenie z konklawe i brak święceń kapłańskich

Kobiety w Kościele katolickim od lat walczą o równouprawnienie. Główne postulaty aktywistek dotyczą przyznania kobietom prawa do pełnienia roli kapłanów oraz udziału w kluczowych procesach, takich jak wybór papieża. Kobiety, które protestowały w Rzymie, domagały się święceń kapłańskich oraz możliwości uczestniczenia w konklawe, które tradycyjnie jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn.

Różowy dym stał się symbolem tego wykluczenia, a protestujące kobiety chciały zwrócić uwagę na fakt, że Kościół, który twierdzi, że reprezentuje wszystkich wiernych, nadal nie zapewnia pełnego równouprawnienia kobietom.

Kandydaci na papieża – kto zostanie wybrany?

Równocześnie, gdy protest trwał, kardynałowie-elektorzy zgromadzili się w Kaplicy Sykstyńskiej, aby rozpocząć proces wyboru nowego papieża. To wydarzenie zawsze wiąże się z ogromnym napięciem, ponieważ decyduje o przyszłości Kościoła katolickiego. Wśród potencjalnych kandydatów na papieża wymienia się kilku mężczyzn, którzy mają ogromne doświadczenie w zarządzaniu Kościołem. Wśród nich znajduje się kardynał Pietro Parolin, który, mimo że nie jest oczywistym wyborem, posiada znaczące doświadczenie dyplomatyczne. Z kolei kardynał Mario Grech uchodzi za zwolennika papieża Franciszka i jest znany ze swojej umiejętności prowadzenia dialogu.

Jednak jednym z najważniejszych pytań pozostaje: czy Kościół jest gotowy na papieża z Azji? Wspomniano tu m.in. o kardynale Malcolmie Ranjithu, którego kandydatura może wprowadzić Kościół na zupełnie nową drogę.

Głos aktywistek: Miriam Duignan i jej krytyka Kościoła

Aktywność protestujących kobiet na wzgórzu w Rzymie została poparta przez Miriam Duignan, przedstawicielkę Wijngaards Institute for Catholic Research. Duignan w mocnych słowach skrytykowała Kościół za wykluczanie kobiet z najważniejszych procesów decyzyjnych, w tym z wyboru papieża. "Mówimy kardynałom: nie możecie zamknąć się w pokoju i dyskutować o przyszłości Kościoła bez udziału jego połowy" – mówiła Duignan w wywiadzie dla mediów.

Podkreśliła również, że papież Franciszek, choć wyniósł kilka kobiet na wysokie stanowiska, nigdy nie dał im takiej samej władzy jak mężczyznom. "Jedyne kobiety, które ci 133 mężczyźni zobaczą w ciągu najbliższych kilku dni, to zakonnice, które serwują im jedzenie i sprzątają po nich" – dodała Duignan, zwracając uwagę na nierówności w Kościele, które wciąż są obecne, mimo wysiłków niektórych papieży.

Wybory papieża 2025 – kiedy zapadnie decyzja?

Pierwsze głosowanie kardynałów miało miejsce w środę wieczorem, jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia. Na znak, że papież nie został jeszcze wybrany, nad Watykanem pojawił się czarny dym. W czwartek, przed południem, czarny dym znów rozszedł się nad miastem, sygnalizując, że wybór papieża nadal nie zapadł.

Wybory papieża to nie tylko decyzja o tym, kto będzie przewodził Kościołowi. To także pytanie o przyszłość samego Kościoła. Jakie decyzje podejmie nowy papież? Czy będzie w stanie zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia współczesny świat, w tym z kwestią równości płci w Kościele katolickim?

Protest kobiet przeciwko wykluczeniu z konklawe w Rzymie to ważny moment w debacie o równouprawnieniu w Kościele katolickim. Różowy dym nad Bazyliką Św. Piotra to symboliczne wezwanie do zmian. Czas pokaże, czy Kościół katolicki podejmie decyzje, które wpłyną na poprawę sytuacji kobiet w tej tradycyjnej instytucji. Wybory papieża, które mają miejsce w tym samym czasie, pozostają jednym z najważniejszych momentów, który może wpłynąć na kierunek, w jakim pójdzie Kościół.

Reklama

Zobacz także: Watykan wreszcie zakończył głosowanie. Dym nad Kaplicą Sykstyńską