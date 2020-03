2 / 7

fot. Natasza Młudzik / TVP

Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora musieli odtworzyć choreografię z teledysku "Love is in the air" John Paul Young. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" mieli wczuć się w rolę zakochanej pary i to początkowo zupełnie im nie wychodziło.

Ja się świetnie bawiłem, czułem się jak na studniówce. Aktorsko dużo rzeczy było bardzo fajnie. - powiedział szczerze Robert Kupisz. Z kolei Anna Mucha surowo podeszła do oceny pary: Ja się czuje oszukana. Mam wrażenie, że Olek szuka się za ironią. To jest zakrycie pewnych emocji, stresu. Oczekiwałabym od Was więcej zaangażowania.

Ida Nowakowska stanęła w obronie pary i stwierdziła, że: ironia jest czasem najtrudniejsza.

Robert Kupisz: 5

Ida Nowakowska: 5

Anna Mucha: 5