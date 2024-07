Ubiegły tydzień zakończył się wybuchem prawdziwej wojny w polskim show-biznesie. Jessica Mercedes w jednym z wywiadów pokusiła się o ocenę polskich celebrytów, biorąc pod uwagę ich konta na portalach społecznościowych, czyli na Facebooku i Instagramie. To co powiedziała nie spodobało się kilku osobom z branży, które zdecydowały się odpowiedzieć szafiarce w charakterystyczny dla siebie sposób. Najwięcej żalu miały Karolina Korwin Piotrowska i Dorota Wróblewska. Przypomnijmy: Jessica podsumowuje show-biznes: "Wszyscy znikną. Ja sukces zawdzięczam tylko sobie"

Między wspomnianymi paniami rozgorzała gorąca dyskusja - każda z nich na swoim profilu zamieszczała kolejne wypowiedzi, które nie pozostawały bez odpowiedzi. W pewnym momencie zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie, oskarżenia były coraz poważniejsze i zaczęły padać obraźliwe określenia.

Wróblewska jako jedna ze stron konfliktu zdecydowała się zamieścić krótkie oświadczenie w którym wyjaśnia, że jej wypowiedź nie była atakiem tylko zwykłą opinią na temat poczynań młodej blogerki. Dodaje jednak, że nadal jest zażenowana jej zachowaniem. Ma też dla niej pewną radę:



Czy każda moja wypowiedź musi być atakiem lub wojną? To był jeden komentarz z mojej strony- opinia przedstawiona w krótkim zdaniu. Natomiast spirala nakręciła się do potęgi. Po tej sytuacji dostałam e-maile od kilku blogerek, które nie chcą być postrzegane jak Jessika. Ponieważ napisały prywatnie, to nazwisk nie wymienię. Kochani, nie mierzę wszystkich blogerów jedną miarą. Od kilku lat promuję ich w konkursach, które organizuję, na portalach, które wydaję oraz na moim fanpage''''u. Nie jestem uprzedzona. Odniosłam się do wypowiedzi blogerki/szafiarki, która jak się okazuje sukces mierzy głównie lajkami. Od kilku miesięcy obserwuje zachowanie słynnej blogerki i nie ukrywam swojego zażenowania. Rozumiem spontaniczność, ale pora ugryźć się w język. Więcej pokory i szacunku do ludzi, nawet do tych, którzy nic nie osiągnęli. To nie wojna, to opinia. Tylko tyle w tym temacie. - czytamy.