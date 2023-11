1 z 11

Wielkim sukcesem cieszyła się pierwsza część wielkiej trasy koncertowej "Tribute to..." poświęcona pamięci największym światowym gwiazdom, które już odeszły... Hity m.in. Michaela Jacksona, Whitney Houston, Amy Winehouse, Freddiego Mercurego czy George’a Michaela śpiewali tacy artyści jak Kasia Moś, Krzysztof Cugowski, Ania Dąbrowska, Kasia Cerekwicka, Tomson i Baron, Andrzej Piaseczny oraz Justyna Steczkowska! Artyści zagrali m.in. w Katowicach, Warszawie, Toruniu czy Wrocławiu. Na każdym z koncertów pojawiało się po kilka tysięcy osób!

Podczas show usłyszeliśmy m.in. takie piosenki jak "I Will Always Love You" w wykonaniu Kasi Cerekwickiej, "Back to black", które zaśpiewała Justyna Steczkowska czy "You make me feel like a natural woman" (wykon Kasi Moś). Na finał wszyscy artyści wykonywali jeden z największych hitów grupy Queen "We are the champions".

Na scenie nie zabrakło 100-osobowej Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, tancerzy grupy NEXT Tomasza Barańskiego oraz chóru.

Na royalconcert.pl można już kupić bilety na drugą część trasy "Tribute to...". Oto miejsca i terminy:

04.10.2019 r. Koszalin | Hala Widowiskowo-Sportowa

06.10.2019 r. Lublin | Hala Globus

11.10.2019 r. Olsztyn | Hala Urania

18.10.2019 r. Gdynia | Gdynia Arena

27.10.2019 r. Katowice | Spodek

02.11.2019 r. Toruń | Arena Toruń

09.11.2019 r. Szczecin | Netto Arena

14.11.2019 r. Warszawa | Torwar COS

20.11.2019 r. Wrocław | Hala Stulecia

29.11.2019 r. Kraków | TAURON Aren

30.11.2019 r. Poznań | Arena

06.12.2019 r. Zielona Góra | Hala Widowiskowo-Sportowa CRS

Zobaczcie piękne zdjęcia z koncertów!