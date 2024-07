Właśnie zakończył się koncert "Top" w ramach Festiwalu Top Trendy 2013. Na scenie Opery Leśnej w Sopocie prezentuje się 10 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedali najwięcej płyt.

Na miejscu 10 odliczanki znalazła się grupa Hey za płytę "Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan".

Miejsce 9 zdobył zespół Coma za płytę "Czerwony album".

Na pozycji 8 znalazła się Ania Dąbrowska za płytę "Bawię się świetnie"

Na miejscu 7 znalazł się Donatan za płytę "Równonoc"

Miejsce 6 zdobyli Andrzej Piaseczny i Seweryn Krajewski za płytę "Zimowe piosenki"

Na pozycji 5 znalazł się zespół Kazik Na Żywo z płytą "Bar La Curva / Plamy na słońcu"

Na 4 miejscu znalazła się Maria Peszek z albumem "Jezus Maria Peszek"

Na miejscu 3 znalazł się Bednarek z płytą "Jestem"

Na pozycji 2 znalazł się Andrzej Piaseczny z krążkiem "To co dobre"

Zwycięzcą konkursu "Top" został Artur Andrus i jego album "Myśliwiecka"

Koncert poprowadzili Agnieszka Popielewicz i Maciej Rock.

