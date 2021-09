"Komisarz mama" powraca z drugim sezonem! Co słychać u Marii Matejko?

Widzowie Polsatu pokochali Komisarz Marię Matejko z serialu "Komisarz mama". Policjantki nie da się nie lubić za jej inteligencję, bystrość i niekonwencjonalne pomysły na rozwiązywanie kryminalnych zagadek. Ciepła i kochająca komisarz mama nie może także narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć jej relację z byłym mężem i sąsiadem Łukaszem. Tymczasem o serce Marii będą walczyć kolejni adoratorzy! Co będzie się działo w rozpoczynającym się dziś drugim sezonie uwielbianego przez widzów serialu? Szczegóły zdradza odtwórczyni głównej roli, Paulina Chruściel.

"Komisarz Mama 2": widzowie w końcu poznają trudną i tajemniczą przeszłość Marii Matejko

Maria Matejko dała się poznać widzom z dwóch zupełnie różnych stron. Komisarz Mama w domu jest ciepłą, nie zawsze zaradną, kochającą mamą, zaś w pracy jest pewna tego, co chce osiągnąć, nie boi się działać nietypowo i sprzeciwiać najbardziej doświadczonym współpracownikom.

Widzowie do tej pory nie znali powodu tych dwóch różnych odsłon pięknej policjantki. Paulina Chruściel zdradza, że w drugim sezonie serialu to się w końcu zmieni:

Myślę, że w drugim sezonie poznamy ten „background” Marii. Dowiemy się więcej o jej życiu prywatnym, o jej przyszłości, o tym, dlaczego ona jest taka, a nie inna, dlaczego jest tak emocjonalna, dlaczego tak reaguje na pewne rzeczy […] o jej rodzinie, ojcu (mniej o jej matce). To też jest powiązane z tymi zagadkami kryminalnymi, ponieważ Maria to taka postać, która bardzo osobiście podchodzi do każdej sprawy i ogólnie do swojej pracy. W 2. sezonie dowiadujemy się, dlaczego tak jest, jakie są motywy jej zachowania. Drugi sezon jest trochę inny, jeśli chodzi o dramaturgię każdego odcinka, te zagadki kryminalne są konstruowane w inny sposób, trochę inaczej to wygląda. Myślę, że to będzie ciekawe dla widza – zdradza Paulina Chruściel w rozmowie z Polsatem.

Mat. prasowe

Maria Matejko przez niemal cały pierwszy sezon pracowała na to, by stworzyć ze swoją ekipą śledczą prawdziwy, zgrany zespół. Policjanci przecież zupełnie nie ufali nowej komisarz, a szczególnym antagonistą nowej przełożonej był Piotr Żeromski, w którego rolę wcielił się Wojciech Zieliński. Czy w drugim sezonie ekipa Marii w końcu będzie idealnym zespołem?

Myślę, że najtrudniejsze dla Marii w zeszłym sezonie było to, żeby być razem z ekipą, żeby ta ekipa ją zaakceptowała, żeby ona mogła tą ekipą dobrze zarządzać i by jej po prostu zaufali i uwierzyli, że jej niekonwencjonalne metody są skuteczne. To w poprzednim sezonie było dla niej bardzo trudne, ale udało się, mamy drugi sezon, jest razem z ekipą, która jej ufa i mogą działać wspólnie – zaznaczyła Paulina Chruściel.

Mat. prasowe

Paulina Chruściel wyjawiła także, że w prywatnym życiu bohaterki też czekają ją zmiany! Aktorka przyznała, że magnetyzm Marii Matejko będzie oddziaływał także na innych, nowych mężczyzn, których widzowie drugiego sezonu jeszcze nie poznali.

Maria lubi mężczyzn i jest taką osobą, która gdzieś tych mężczyzn do siebie przyciąga z racji swojej osobowości i takiego ciepła, które ma, ale też silnego charakteru… Będzie miała adoratorów - starych i nowych, natomiast dla niej najważniejsza jest praca i dzieci. Maria ma bardzo silną hierarchię wartości, ma swoje zasady, dlatego nie za bardzo może dogadać się z mężem, bo jednak dla niej zdrada to zdrada. Będą jeszcze zawirowania, jeśli chodzi o męża, jej byłych mężczyzn no i kolejnych… którzy będą w nowym sezonie! - dodaje Paulina Chruściel w rozmowie z Polsatem.

Mat. prasowe

A jaki stosunek do swojej postaci ma sama aktorka? Paulina Chruściel przyznaje, że z każdym odcinkiem coraz bardziej przywiązuje się do Marii Matejko.

Uwielbiam Marię! Ja jakoś dostosowałam się oczywiście do formatu, ale w tym drugim sezonie mam troszkę większą wolność. Myślę, że to, co zaproponowałam, jakoś się sprawdziło i mam ogromną frajdę z grania tej postaci. Mnóstwo rzeczy w niej lubię, jej podejście do życia, jej optymizm, uwielbiam jej stosunek do ludzi, bo to jest osoba, która ludzi lubi, która ludziom ufa i która potrafi z nimi współpracować i to jest świetne! To nie jest osoba, która wprowadza konflikty, tylko raczej jest nastawiona na rozwiązywanie spraw między ludźmi -przyznaje Paulina.

Widzowie drugi sezon "Komisarz Mamy" będą mogli oglądać już od dziś - 1 września! Serial będzie emitowany w każdą środę o 21.05!