Nie wiecie co jest modne tej wiosny i lata? Wystarczy popatrzeć na gwiazdy! W końcu, kto jak nie one lepiej zna się na najnowszych trendach? Specjalnie dla was przeanalizowaliśmy styl Beyonce, Jessici Alby, Reese Whiterspoon, Charlize Theron, by znaleźć odpowiedź na pytanie, co w tym sezonie jest najbardziej hot!

Kombinezon

Kombinezon F&F - 99,99 zł, kolczyki F&F - 25 zł, klapki F&F - 49,99 zł.

Kto jeszcze nie ma w swojej szafie kombinezonu, koniecznie musi to nadrobić! Tego lata zakładamy go na plażę, imprezę czy romantyczną randkę. Sprawdzi się również w pracy - wystarczy, że połączysz go z marynarką i szpilkami. Fanką kombinezonu jest również Jessica Alba, która nosi go w casualowym stylu - z modnymi klapkami i dużymi, złotymi kolczykami.

Neon

Spodnie F&F - 49,99 zł, T-Shirt F&F - 44,99 zł.

Neon wraca do łask! Teraz noszą go największe gwiazdy, a jedną z nich jest Blake Lively! Ten trend jest stworzony na lato, ponieważ neonowe ubrania będą się przepięknie komponować z opaloną skórą. Boisz się, że to zbyt odważny look? Zacznij swoją przygodę z neonem od neonowego t-shirtu!

Musztardowy żółty

Kombinezon F&F - 79,99 zł, kurtka F&F - 139,99 zł, kolczyki F&F - 25 zł.

Musztardowy żółty to najmodniejszy kolor tego sezonu. Pokochała go również Charlize Theron, która w tym odcieniu wygląda wprost obłędnie! Wbrew pozorom, żółty jest uniwersalnym kolorem, który pasuje zarówno do jasnej blondynki, jak i ognistej brunetki. Tego lata warto postawić na musztardowy total look albo połączyć go z bielą lub czernią!

Koszyk

Okulary przeciwsłoneczne F&F - 48 zł, koszyk F&F - 69,99 zł.

Najmodniejsza torebka tego lata? Słomiany koszyk! Z tym stylowym dodatkiem nie rozstaje się Reese Whiterspoon, która ostatnio wybiera go do każdej stylizacji. Koszyk możemy nosić do casualowych ubrań, albo przełamać nim biurowy look! Możesz go również ozdobić letnią, zwiewną apaszką albo kolorowymi przypinkami.

Hippie

Sukienka F&F - 49,99 zł, bransoletka F&F- 25 zł, sandały F&F - 89,99 zł.

Lato to okres festiwali, spędzania czasu na świeżym powietrzu i cieszenia się życiem. Ta pora roku sprzyja noszeniu kolorowych, zwiewnych ubrań w stylu hippie, szczególnie, że w tym sezonie są baaaardzo modne! Beyonce również poczuła wakacyjny klimat i zakochała się hippisowskich stylizacjach. Krótka sukienka w etniczny wzór, złota bransoletka i sandałki na obcasie to nasze letnie must-have’y!

Marka F&F w tym sezonie zachwyciła nas swoją kolekcją na wiosnę i lato! Wszystkie ubrania zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, w zgodzie z trendami i w konkurencyjnych cenach. Najnowsza kolekcja SS19 została bowiem zaprojektowana tak, by bez żadnych kompromisów i niezależnie od okazji móc wyglądać i czuć się dobrze! Motyw przewodni kolekcji stanowią odważne printy i mocne kolory, które w połączeniu z eleganckim lnem oraz klasyczną bawełną, tworzą idealną wakacyjną garderobę w stylu gwiazd. Jesteśmy przekonani, że w tej kolekcji każdy miłośnik mody znajdzie coś dla siebie!

