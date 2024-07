Dawid Kwiatkowski nie chce, by jego ubrania nosiły gwiazdy! Niedawno idol nastolatek stworzył kolekcję dla swoich fanów - m.in. koszulki z tekstami piosenek. Chce jednak, żeby te ubrania nosiły jego fanki, a nie znani przyjaciele:

Ja robię rzeczy z motywami do naszej trasy, do moich płyt. Projektantem się nie nazwę, jeśli moi fani chcą kupić, to kupią, nie potrzebują ich podrzucać Maffce (czyt. Maffashion - blogerka) czy innym kolegom, żeby mi podnieśli sprzedaż - mówi nam artysta.