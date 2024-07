Robert Lewandowski ma kolejne powody do radości? Wydrukowana w technologii 3D postać Roberta Lewandowskiego została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Figurze piłkarza wykonanej w Kielcach zmierzono 3 metry i 6 centymetrów. Do tej pory najwyższy model, który powstał na drukarce tego typu miał 2,05 metra:

Najpierw model należało zeskanować, sam bohater musiał wyrazić na to zgodę. Następnie postać drukowała się w sumie około 350 godzin na różnych maszynach partiami, później to było zlepione, wykończone i pomalowane - mówi Paweł Rokita ze Stowarzyszenia FabLab Kielce.

Duży ten Robert! :) Zobaczcie koniecznie!

