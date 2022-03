Oscary 2022: Internauci oskarżają gwiazdy o hipokryzję. Afera o torby z prezentami

Oscary 2021 nie obyły się bez wpadek i wzruszających momentów, o których mówi cały świat. Regina King, która otworzyła 93. galę rozdania statuetek potknęła się na scenie, a hitem Oscarów okazał się taniec Glenn Close, która pokazała jak twerkuje i już podbiła Internet, zaś przemowa Daniela Kaluuya zaskoczyła nawet jego najbliższych. Nie obyło się też bez poruszających wyznań. Thomas Vinterberg, który został nagrodzony w kategorii najlepszy film międzynarodowy na scenie wspomniał o swojej córce, która zginęła tragicznie tuż po rozpoczęciu przez niego pracy na planie filmu "Na rauszu": Nie spodziewałem się tej nagrody. Poza tym, że od zawsze się jej spodziewałem. Ćwiczyłem tę przemowę na dworcach, w kawiarniach i w innych miejscach. Chcieliśmy napisać film o celebracji życia. Cztery dni po tym, jak rozpoczęliśmy zdjęcia, zginęła moja córka. W wypadku samochodowym. Kierowca zagapił się w telefon... (...) Miała w nim zagrać. Nakręciliśmy go dla niej. Ido to cud, który właśnie się wydarzył, a ty jesteś jego częścią. Może właśnie pociągasz za sznurki, nie wiem. Ale ta nagroda jest dla ciebie - powiedział na scenie Thomas Vinterberg. Podczas wygłaszania przemowy reżyser nie mógł powstrzymać emocji i popłynęły łzy. To poruszające wydarzenie z pewnością zostanie zapamiętane na długo! Zobacz także: Oscary 2021: gwiazdy na wyjątkowym czerwonym dywanie - kto błyszczał najbardzie j? Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars...