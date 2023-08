Magda Gessler miała nieprzyjemny incydent podczas nagrań kolejnego odcinka "Kuchennych rewolucji". Poinformował o nim "Super Express", który opublikował zdjęcia i nagranie, na którym widać, co wydarzyło się przed restauracją "Chłop i baba" w Ostrowie Wielkopolskim. Sytuacja była na tyle poważna, że musiała interweniować policja! Policja zatrzymała mężczyznę, który próbował wtargnąć do restauracji Jak relacjonuje "Super Express", Magda Gessler w miniony wtorek (21 maja), razem z ekipą "Kuchennych rewolucji" pojawiła się w Ostrowie Wielkopolskim, żeby przeprowadzić rewolucję w jednej z tamtejszych restauracji. Gwiazda zmieniła nazwę lokalu i przygotowała nowe menu, ale nie spodziewała się tego, że w pewnym momencie jej praca zostanie przerwana przez nieproszonych gości. Dziennik donosi, że przed restauracją zatrzymał się samochód, którym podróżowało czterech mężczyzn. Zaczęli słuchać bardzo głośnej muzyki, więc chrona lokalu poprosiła ich o zachowanie ciszy. I wtedy miało dojść do szarpaniny. Sytuacja stała się groźna, kiedy jeden z mężczyzn miał próbować wejść do środka lokalu. Na miejsce została wezwana policja. We wtorek, 21 maja po godz. 22:00 otrzymaliśmy zgłoszenie do jednej z restauracji. Okazało się, że doszło do braku porozumienia między ochroną lokalu a czterema mężczyznami - "Super Express" cytuje sierżant sztab. Małgorzatę Łusiak. Okazuje się, że jeden z mężczyzn, ten który najbardziej się awanturował, został zatrzymany. Policja przyznaje, że 41-letni mężczyzna odpowie przed sądem za wszczęcie awantury w miejscu publicznym. Czterech mężczyzn wszczęło awanturę pod lokalem, w którym Magda Gessler przeprowadzała Kuchenne rewolucje. Jeden z...