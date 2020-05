Kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia już za nami"! Joanna i Adam pokonali kryzys?

Kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami! Co wydarzyło się w przedostatniej odsłonie programu? Czy uczestnicy podjęli już decyzję, czy pozostają w małżeństwie, czy jednak biorą rozwód? Zobaczcie naszą relację z 12. odcinka hitu TVN7!

Kolejny konflikt u Joanny i Adama

W 12. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ciąg dalszy historii Agnieszki i Wojtka. Po tym jak Agnieszka zdecydowała, że zamieszka u swojego męża, rozpoczęła poszukiwania nowej pracy. Niestety, po rozmowie kwalifikacyjnej okazało się, że nie dostała wymarzonej posady. Agnieszka nie miała zbyt dobrego humoru, ale kiedy Wojtek wręczył jej bukiet kwiatów z okazji Dnia Kobiet humor zdecydowanie się jej poprawił. Podczas rozmowy Wojtek próbował dowiedzieć się, jak wyglądała jej rozmowa o pracę. Agnieszka przyznała, że zapronowano jej zbyt niskie wynagrodzenie.

Spokojnie, znajdziesz na pewno- motywował ją Wojtek. Szukamy dalej, spokojnie. Będziemy razem szukać, siądziemy nad tym razem.

Na poprawę humoru para wybrała się na wspólne zakupy. Agnieszka i Wojtek postanowili wymienic pościel w sypialni mężczyzny.

Jeśli chodzi o pieniądze to każde musi mieć swoje- Wojtek skomentował ich sprawy finansowe.

Z kolei u Oliwii i Łukasza miłość wciąż kwietnie! Para spędziła ze sobą ostatnie trzy tygodnie, jednak teraz Oliwia będzie musiała wrócić do swojego mieszkania. Oliwia i Łukasz nie ukrywali smutku kiedy kobieta pakowała swoją walizkę.

Ale mi jest smutno- mówiła Oliwia. Na bank się popłacze- powiedział szczerze Łukasz.

Wyjazd Oliwii wywołał w Łukaszu ogromne emocje.

Joanna i Adam niestety nie widują się zbyt często. Chociaż para nie mieszka od siebie zbyt daleko, to każde z nich spędza większość czasu w swoich domach. Niestety, kiedy Joanna chciała spotkać się z mężem on pojechał pomóc rodzicom przy imieninach ojca. Małżeństwo podczas rozmowy telefonicznej nie mogło dojść do porozumienia. Joanna zarzuciła Adamowi, że się nią nie interesuje.

Takie odniosłam wrażenie, że mnie traktujesz jak powietrze i tyle- mówiła przez telefon. Ale może się mylę? Ja jestem z takich osób, że ja się nie proszę- powiedział później Adam. Ja nie będę mówił "proszę przyjedź".

Następnego dnia Joanna przyjechała do Opola. Adam przywitał ją w otoczeniu swojej rodziny. Razem z dziećmi świetnie się bawili i wyraźnie zapomnieli o wcześniejszych nieporozumieniach. W pewnym momencie siostra Adama zdecydowała się na szczerą rozmowę z Joanną.

Adam dał ci odczuć, że nie chce?- pytała kobieta. Tak ciebie pytam bo chcę porozmawiać z Adamem. Może ja go czymś przestraszyłam, nie wiem czym- mówiła Joanna.

Siostra Adama oceniła, że mężczyzna może mieć problem z tym, że jego żona ma m.in. swoje mieszkanie i samochód.

Asia pokaż, że ty masz łeb na karku "Adam kawa na ławę, albo będziemy razem, albo koniec"- mówiła siostra Adama.

Joanna w pewnym momencie przyznała, że Adam powiedział jej kiedyś coś bardzo przykrego. Kiedy Joanna i Adam zostali sami para nie zdecydowała się na poważną rozmowę o ich związku. Co ciekawe w mieszkaniu Adama pojawił się eksper programu Piotr Mosak, który chciał pomóc im rozwiązać problemy. Psycholog tłumaczył im, żeby ze sobą rozmawiali, albo wyszli razem do teatru albo do kina. Po wyjściu eksperta para spędziła razem romantyczny wieczór tylko we dwoje!

Teraz przed wszystkimi parami ostatni tydzień próby. Czy w ostatnim odcinku wszystkie pary powiedzą, że chcą być razem? Tego dowiemy się w następny piątek!

Agniesz i Wojtek będą razem po programie?