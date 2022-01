Monika Mrozowska straciła ukochaną osobę: "Będzie cicho i smutno bez Ciebie…"

Monika Mrozowska przeżywa trudne chwile. Niedawno przyznała, że rozstała się ze swoim partnerem, a teraz spotkała ją kolejna tragedia... Monika Mrozowska jest w żałobie, nie żyje bliska dla niej osoba. Dodała w sieci smutny wpis, w którym poinformowała o stracie:

Bardzo tu będzie cicho i smutno bez Ciebie…

Poruszeni internauci ślą kondolencje. Smutny i poruszający wpis Moniki Mrozowskiej dalej wiele do myślenia...

Monika Mrozowska przeżywa żałobę

Monika Mrozowska w ostatnim czasie przeżywa trudne chwile w swoim życiu. Niedawno wyszło na jaw, że rozstała się ze swoim dotychczasowym partnerem. Nieco ponad rok temu ogłosiła, że jest w czwartej ciąży, a dodatkowo była szczęśliwie zakochana. Fani bardzo kibicowali gwieździe i jej nowemu partnerowi, jednak jak się okazuje ten związek to już przeszłość. W dodatku, gdy Monika Mrozowska rok temu została mamą małego Lucka to przyznała, że przez 9 miesięcy ciąży bardzo bała się o zdrowie swojego maluszka. Na szczęście najmłodszy syn aktorki urodził się zdrowy. Wydawało się, że życie celebrytki układa się świetnie, do czasu. Gdy w mediach zrobiło się głośno o jej ostatnim rozstaniu postanowiła odnieść się do sprawy:

Na serio przytrafiają się smutniejsze rzeczy niż rozstania. W obecnych czasach tym bardziej... - napisała na Instastories

Monika Mrozowska przeżywa śmierć przyjaciółki

Monika Mrozowska podzieliła się w sieci trudną dla niej sytuacją. Aktorka poinformowała o śmierci swojej przyjaciółki, Patrycji. Monika Mrozowska wspomniała ją we wzruszającym wpisie, w którym opisała internautom, jaką osobą była:

Wczoraj o 8:55 zmarła Patrycja. Pati była młodą (nie miała nawet 30 lat) piękną dziewczyną. Ale od zawsze najbardziej imponował mi jej zaraźliwy optymizm. Ona ZAWSZE, do samego końca szukała rozwiązań. Nie użalała się nad sobą, jak nikt inny wierzyła, że wszystko na samym końcu poukłada się pomyślnie. Pati 4 lata temu dostała drugie życie. - zaczęła Monika Mrozowska.

Przyjaciółka aktorki chorowała od kilku lat:

Po wielu latach męczących dializ i marnych rokowaniach lekarzy na udany przeszczep (przez długi czas ze względu na choroby współistniejące nie chcieli jej do takiej operacji zakwalifikować) dostała nową nerkę. Drugie życie. Operacja się powiodła, a Patrycja dostała kolejny powód, by brać to życie garściami, nie czekać na jutro, podejmować odważne decyzje i cieszyć się każdą minutą, sekundą… jakby jutra miało nie być… Skończyła wymarzoną szkołę, zaczęła pracować tam, gdzie to sobie wymyśliła. Przeprowadziła się, zaręczyła i zaczęła ze swoim narzeczonym, który był przy niej w każdym najtrudniejszym momencie, planować dzieci.

Zawsze się jej pytałam, skąd ona na to wszystko bierze siły? Wydawało mi się, że to ja rozciągam dobę do granic możliwości, ale przy Pati wyglądałam jakbym się pół dnia obijała.

Na koniec Monika Mrozowska pożegnała swoją przyjaciółkę:

Pati… bardzo tu będzie cicho i smutno bez Ciebie…Nie wiem, co wymyśliłaś tym razem, ale jeśli faktycznie na końcu i tak się wszystko poukłada, to… najwyraźniej tam na górze potrzebowali Cię jeszcze bardziej, niż my tu na dole. Gdziekolwiek jesteś wiem, że już Cię tam pokochali… Modliłam się o to… trzecie życie dla Ciebie. Modliłam o telefon od Ciebie… Do zobaczenia kochanie 🖤

Internauci byli niezwykle poruszeni smutną informacją od Moniki Mrozowskiej i skierowali w jej stronę szczere wyrazy współczucia.