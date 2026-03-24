Na profilu Kaeyry na TikToku pojawiło się nagranie, które natychmiast skierowało uwagę fanów na jej życie prywatne. Piosenkarka zaprezentowała fragment nowego utworu zatytułowanego "Upgrade" i zasugerowała, że powstał tydzień po rozstaniu. Do filmiku dopisała też, że przynajmniej coś dobrego z tego wyszło. W sieci szybko zaczęto łączyć ten przekaz z ostatnimi doniesieniami o relacji wokalistki ze starszym kolegą po fachu.

Jeszcze niedawno widziano ją na wakacjach u boku Krzysztofa Zalewskiego

Zainteresowanie nową publikacją nie wzięło się znikąd. Jeszcze kilka tygodni temu Kaeyra była widziana na wakacjach u boku Krzysztofa Zalewskiego. Wcześniej oboje wybrali się też do Egiptu, gdzie podziwiali tamtejsze piramidy. Wspólne ujęcia z wyjazdu krążyły w mediach społecznościowych, ale później wideo z Egiptu zniknęło z profilu wokalistki. To właśnie ten ruch, a teraz kolejny wpis na TikToku, wzmocniły spekulacje o tym, że ich znajomość mogła się zakończyć.

Kaeyra to Karolina Baran, rozśpiewana 24-latka urodzona w Chicago, która zdobywa coraz większą popularność w kraju nad Wisłą. Część odbiorców kojarzy ją z radiowym przebojem "Sour", a teraz jej nazwisko ponownie przewija się w dyskusjach nie tylko przez muzykę. Z jednej strony to typowy mechanizm: emocje z prywatnego życia często przelewają się do twórczości. Z drugiej w tej historii uwagę przyciąga tempo zmian i fakt, że sygnały pojawiają się w krótkich, mocnych komunikatach publikowanych w social mediach.

Utwór "Upgrade" bez wskazania adresata, ale z czytelnym kontekstem

W nagraniu Kaeyra pokazała się w domowej, swobodnej formie, poruszając się do fragmentu "Upgrade" i synchronizując usta ze słowami piosenki. Najmocniejszym elementem pozostaje informacja o tym, kiedy utwór został napisany: tydzień po rozstaniu. Jednocześnie artystka nie zdradziła, kto jest adresatem premierowo zaprezentowanej kompozycji. To pozostawia przestrzeń na domysły, zwłaszcza że temat rozstania zestawiany jest z jej wcześniejszymi, głośno komentowanymi wyjazdami i obecnością u boku Zalewskiego.

Wątek relacji Kaeyry i Krzysztofa Zalewskiego od początku rozwijał się bardziej w komentarzach niż w oficjalnych deklaracjach. Sami zainteresowani nie odnosili się publicznie ani do rzekomego związku, ani do potencjalnego zakończenia relacji.

