Kolejna Wielkanoc w lockdownie? Doradca premiera: "Nie będą to normalne święta"

Wielkanoc 2021 dokładnie za miesiąc, a my zmagamy się z trzecią falą pandemii koronawirusa. Doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban, w wywiadzie dla radiowej "Trójki" przyznał, że w tym tygodniu najprawdopodobniej będzie ok 16-20 tys. zakażeń dziennie. Według prognoz, szczyt trzeciej fali, ma dopiero nadejść na przełomie marca i kwietnia - czy zatem grozi nam pełny lockdown na święta? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Starsi uczniowie wrócą do szkoły dopiero w czerwcu?! Zaskakujący komentarz rzecznika rządu

Co z Wielkanocą 2021?

To już rok, odkąd zmagamy się z pandemią koronawirusa i niestety, na razie nie widać szans na pełny powrót do normalności. Trzecia fala rozpędza się, a według prognoz, szczyt zachorowań ma nastąpić właśnie w okresie Wielkanocy. Już ponad tydzień temu, minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że jeżeli liczba zakażeń będzie stale wzrastać, to niestety możemy kolejne święta spędzić tylko z domownikami...

Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to będziemy musieli rozważać scenariusz, by Wielkanoc spędzić w domu - przyznał przed tygodniam Adam Niedzielski dla RMF FM.

Teraz prof. Andrzej Horban w wywiadzie dla radiowej "Trójki" przyznał, że niestety najnowsze dane pokazują, że "dobrze nie jest". Na pytanie o ewentualne dalsze obostrzenia, doradca premiera ds. COVID-19 przyznał, że wprowadzenie pełnego lockdownu, już się jednak nie uda.

Nie można zamknąć wszystkich granic, trudno zamknąć gospodarkę, bo ledwo "zipie", a także trudno zamknąć znowu wszystkich ludzi w domach, bo wszyscy mają tego serdecznie dosyć. To, co można zrobić, to uprawianie polityki zmniejszenia szkód - powiedział prof. Andrzej Horban dla radiowej "Trójki".

A co zatem z Wielkanocą? Zdaniem prof. Horbana, spędzimy najbliższe święta raczej w warunkach "półlockdownu, a nie całego lockdownu". Przyznał jednak, że na pewno nie będą to jeszcze normalne święta.

Nie potrafię powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą to normalne święta jeszcze - dodał prof. Horban.

Musimy zatem uzbroić się w cierpliwość, aby poznać dokładne wytyczne, dotyczące obostrzeń w okresie Wielkanocy.

Marek BAZAK/East News

To już rok, odkąd zmagamy się z pandemią koronawirusa. W dalszym ciągu towarzyszy nam wiele obostrzeń i restrykcji. Teraz, z niepokojem patrzymy na najbliższe święta Wielkanocne. Tylko wczoraj odnotowano ponad 15 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, a według prognoz, szczyt pandemii dopiero przed nami...